ചെങ്ങന്നൂര്‍-പമ്പ റെയില്‍ പാത പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചു, ശബരിമല പാതയിലേക്കുള്ള തടസ്സങ്ങള്‍ നീക്കി

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ശനി, 7 ഫെബ്രുവരി 2026 (18:40 IST)
ന്യൂഡല്ഹി: ചെങ്ങന്നൂര്-പമ്പ 75 കിലോമീറ്റര് റെയില്പാത പദ്ധതി അപ്രായോഗികമാണെന്ന് ഒരു സര്വേയില് കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടര്ന്ന് ഉപേക്ഷിച്ചതായി റെയില്പാത മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് രാജ്യസഭയെ അറിയിച്ചു. ശബരിമലയിലേക്കുള്ള കണക്ഷന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി അങ്കമാലി-എരുമേലി ശബരിമല പാതയിലുണ്ടായിരുന്ന തടസ്സങ്ങള് നീക്കിയതായും പദ്ധതി പൂര്ത്തീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
ശബരി പാതയ്ക്കായുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല് പ്രദേശവാസികളുടെ പ്രതിഷേധത്തെത്തുടര്ന്ന് തടസ്സപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ശബരിമലയിലേക്കുള്ള കണക്ഷന് നല്കാനുള്ള ചെങ്ങന്നൂര്-പമ്പ പദ്ധതി പരിഗണിച്ചത്. 3,801 കോടി രൂപയുടെ പുതിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെലവില് സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന്റെ സഹായത്തോടെ ശബരി പാത നടപ്പിലാക്കാന് നടപടികള് സ്വീകരിച്ചു. പദ്ധതി ചെലവിന്റെ 50% സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് വഹിക്കുമെന്ന ധാരണയിലാണ് റെയില്വേ മന്ത്രാലയം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല് പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചത്.
നിരവധി അഭ്യര്ത്ഥനകള്ക്ക് ശേഷം സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് ഇതിന് വഴങ്ങി. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമ്മര്ദ്ദം മൂലമാണോ എന്ന് അറിയില്ല. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷവും പ്രവൃത്തി തുടരുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കും. ബിജെപി അധികാരത്തില് വന്നാല് പദ്ധതി യാഥാര്ത്ഥ്യമാകുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.