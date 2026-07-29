വിദ്യാർഥികൾക്കൊപ്പം കർഷകരെയും അണിനിരത്താൻ ശ്രമം, രാകേഷ് ടിക്കായത്തുമായി ചർച്ച നടത്തി സിജെപി
കര്ഷകരെയും വിദ്യാര്ഥികളെയും യുവാക്കളെയും ഒന്നിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്രസര്ക്കാരിനെതിരെ ശക്തമായ പോരാട്ടം സംഘടിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്ട്ടി. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പ്രമുഖ കര്ഷക നേതാവ് രാകേഷ് ടിക്കായത്തുമായി സിജെപി വക്താവായ അശുതോഷ് റാങ്കയാണ് ചര്ച്ച നടത്തിയത്.
കര്ഷകരെയും യുവജനങ്ങളെയും വിദ്യാര്ഥികളെയും ഒരേ വേദിയില് അണിനിരത്തികൊണ്ടുള്ള ഭാവി തന്ത്രങ്ങളാണ് ചെയ്ച്ച ചെയ്തതെന്ന് അശുതോഷ് റാങ്ക വ്യക്തമാക്കി. നരേന്ദ്രമോദി സര്ക്കാരിനെതിരെ വിശാലമായ മുന്നണി രൂപവത്കരിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും അശുതോഷ് റാങ്ക പറഞ്ഞു. ചോദ്യപേപ്പര് ചോര്ച്ചയ്ക്കും പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പുകള്ക്കുമെതിരെ സിജെപി നടത്തിവന്ന 36 ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന സമരം അവസാനിപ്പിച്ച് ദിവസങ്ങള്ക്കകമാണ് നിര്ണായക കൂടിക്കാഴ്ച.