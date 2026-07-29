തലപൊട്ടി ചോരയൊലിച്ചിട്ടും സമരനിരയില് മുന്നില്, ഡല്ഹിയിലെ അറസ്റ്റ് ശ്രമം ബംഗ്ലാ ഭവനിലേക്ക് നടത്തിയ മാര്ച്ചിന്റെ പേരില്, സംഘപരിവാരത്തിന്റെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്ന ഐഷി ഘോഷ്
ദില്ലി പോലീസിന്റെ അറസ്റ്റ് നീക്കത്തിനെതിരെ കോടതിയെ സമീപിച്ച് എസ്എഫ്ഐ അഖിലേന്ത്യ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഐഷി ഘോഷ്.
ദില്ലി പോലീസിന്റെ അറസ്റ്റ് നീക്കത്തിനെതിരെ കോടതിയെ സമീപിച്ച് എസ്എഫ്ഐ അഖിലേന്ത്യ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഐഷി ഘോഷ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സിപിഎം പാര്ട്ടി ആസ്ഥാനത്ത് വന്ന് ഐഷി ഘോഷിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാന് ദില്ലി പോലീസ് ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു. യൂണിഫോമും നെയിം ബാഡ്ജും ഇല്ലാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥര് വന്നതിനെ സിപിഎം രാജ്യസഭ എം പിയായ ജോണ് ബ്രിട്ടാസ് ചോദ്യം ചെയ്തതോടെയാണ് പോലീസുകാര് മടങ്ങിയത്. രാത്രി വൈകിയും മഫ്തിയില് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തിയെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്.
ഇന്നലെ വൈകീട്ട് 4 മണിയോടെയായിരുന്നു ഐഷി ഘോഷിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം നടന്നത്. 2021ലെ ദില്ലി ബംഗ്ലാ ഭവനിലേക്ക് നടത്തിയ പ്രതിഷേധ മാര്ച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലാണ് അറസ്റ്റ് ശ്രമം. കേസില് ഒരു തവണ ഹാജരായില്ലെന്ന പേരിലാണ് പോലീസ് നടപടി. എന്നാല് നീറ്റ് പ്രക്ഷോഭത്തിലടക്കം സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്ന ഐഷി ഘോഷിനെ രാത്രിയില് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാന് ശ്രമം ഉണ്ടായത് പ്രതികാരനടപടിയുടെ ഭാഗമായാണെന്നാണ് സിപിഎം നേതാക്കള് പറയുന്നത്.
Delhi Police forcibly entered the CPI(M) Headquarters, AKG Bhavan, in an attempt to arrest SFI leader @aishe_ghosh.— CPI (M) (@cpimspeak) July 28, 2026
The illegal attempt was firmly resisted by CPI(M) Rajya Sabha MP @JohnBrittas, who forcefully intervened to stop the police from carrying out this unlawful action. pic.twitter.com/PMr1jgxsmn
ആരാണ് സംഘപരിവാര് ഭയക്കുന്ന 30 കാരി ഐഷി ഘോഷ്
2019ല് ജവഹര് ലാല് നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഹോസ്റ്റല് ഫീസ് വര്ധന, സര്വകലാശാലയിലെ ഭരണനടപടികള് എന്നീ വിഷയങ്ങളുമായി പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജെഎന്യുവിലെ എസ്എഫ്ഐ നേതാവായ ഐഷി ഘോഷ് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തില് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത്. ജെഎന്യു പ്രതിഷേധങ്ങളിലും പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങളിലും ഐഷി ഘോഷ് മുന്നിരയില് നിന്നു.
2020 ജനുവരി 5ന് മുഖം മൂടി ധരിച്ചെത്തിയ സംഘം ജെഎന്യു വിദ്യാര്ഥികള്ക്കെതിരെ നടത്തിയ ആക്രമണത്തില് ഐഷി ഘോഷിന്റെ തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റത് ദേശീയതലത്തില് ചര്ച്ചയായി. നിലവില് ജെഎന്യു സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളും 2021ല് പശ്ചിമബംഗാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തില് ദില്ലിയിലെ ബംഗ്ലാ ഭവനിലേക്ക് നടത്തിയ പ്രതിഷേധ മാര്ച്ചിന്റെയും പേരിലാണ് ഐഷി ഘോഷിനെതിരെ കേസുകളുള്ളത്.
നീറ്റ് പരീക്ഷാപേപ്പര് ചോര്ച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിദ്യാര്ഥി പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ മുഖങ്ങള് സിജെപി നേതാക്കളായ അഭിജിത് ദീപ്കെ, സൗരവ് ദാസ്,അശുതോഷ് റാങ്ക എന്നിവരായിരുന്നെങ്കിലും എസ്എഫ്ഐ അടക്കമുള്ള വിദ്യാര്ഥി സംഘടനകളും സമരത്തില് സജീവമായിരുന്നു. ഐഷി ഘോഷും സമരത്തില് വലിയ ഭാഗമായിരുന്നു. സംഘടനാപരിചയമുള്ള നേതാക്കള് വിദ്യാര്ഥി സമരങ്ങളിലൂടെ ഉയര്ന്നുവരുന്നത് എല്ലാ കാലത്തും സംഘപരിവാര് പ്രതിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേസുകള് കൊണ്ട് വായടപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇതിനായി പിന്തുടരുന്ന രീതി.
സംഘടനയുടെ പിന്ബലമില്ലാത്ത പല ശബ്ദങ്ങളും അടിച്ചമര്ത്താന് ഇവര്ക്കായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇടത് സംഘടനകളുടെയും നിലവില് സിജെപിയുടെയും ശക്തമായ പിന്തുണ ഐഷി ഘോഷിനുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയപരമായി വിദ്യാര്ഥികളെ ഇടത് സംഘടനകള് ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുമെന്ന ഭയവും ഒപ്പം എതിരാളികളെ തച്ചുതകര്ക്കുന്നത് തങ്ങള്ക്ക് എളുപ്പമാണെന്ന് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുമാണ് തിടുക്കപ്പെട്ട അറസ്റ്റ് ശ്രമങ്ങള്.