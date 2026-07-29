Guru Purnima Wishes in Malayalam: ഗുരു പൂർണിമ ദിനത്തിൽ മലയാളത്തിൽ ആശംസകൾ നേരാം
ആത്മീയ ഗുരുക്കൻമാരേയും അധ്യാപകരേയും ആദരിക്കുന്ന ദിനമാണ് ഗുരു പൂർണിമ
Guru Purnima Wishes in Malayalam: ഇന്ന് ഗുരു പൂർണിമ ദിനം. ഗുരുക്കൻമാരോടുള്ള ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ദിവസമാണ് ഇന്ന്. ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഗുരു പൂർണിമ ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമാണ്.
Guru Purnima History: എല്ലാ വർഷവും ആഷാഢ മാസത്തിലെ വെളുത്ത വാവ് / പൗർണമി ദിനമാണ് ഗുരു പൂർണിമ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. പൂർണ ചന്ദ്രനെ കാണുന്ന ദിവസമാണ് ഇത്. ഹിന്ദു മത വിശ്വാസികൾക്ക് ഇത് വേദ വ്യാസന്റെ ജന്മദിനമാണ്. ഹിന്ദുമത വിശ്വാസികളും ബുദ്ധമത വിശ്വാസികളുമാണ് ഗുരുപൂർണിമ ദിനം ആചരിക്കുന്നത്. ഹിന്ദു മത വിശ്വാസികൾ വേദ വ്യാസനെയും ബുദ്ധ മത വിശ്വാസികൾ ഗൗതമ ബുദ്ധനെയുമാണ് ഗുരു പൂർണിമ ദിനത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നത്. ആത്മീയ ഗുരുക്കൻമാരേയും അധ്യാപകരേയും ആദരിക്കുന്ന ദിനമാണ് ഗുരു പൂർണിമ. വേദ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഗുരു പൂർണിമയുടെ ഉത്ഭവം. സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നാണ് ഗുരു പൂർണിമ എന്ന വാക്ക് വന്നത്.
Guru Purnima Wishes in Malayalam: ഗുരു പൂർണിമ ദിനത്തിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ഗുരുക്കൻമാരേയും നമുക്ക് ഓർക്കാം. മലയാളത്തിലുള്ള മികച്ച ആശംസകൾ ഇതാ
1. നിത്യനായ ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് വിജയവും ഭാഗ്യവും ഉയർച്ചയും നൽകട്ടെ. ഏവർക്കും ഗുരു പൂർണിമ ആശംസകൾ
2. ഗുരു, നമ്മുടെ മനസ് തുറക്കുന്നു. ഹൃദയത്തെ സ്പർശിക്കുന്നു. ഗുരു പൂർണിമ ആശംസകൾ !
3. എന്നെ വഴി നടത്താനും എനിക്കുമേൽ ഉപാധികളില്ലാതെ സ്നേഹം ചൊരിയാനും എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഗുരു പൂർണിമ ആശംസകൾ
4. എല്ലാ ഗുരുക്കൻമാരോടും നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കുക. ഏവർക്കും ഗുരു പൂർണിമയുടെ ആശംസകൾ.
5. ഗുരു പ്രചോദനവും പ്രതീക്ഷയുമാണ്. ഗുരുവാണ് എല്ലാം. ഗുരു പൂർണിമ ആശംസകൾ
6. ഇരുളിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ എല്ലാ ഗുരുക്കൻമാർക്കും സാധിക്കട്ടെ. ഗുരുപൂർണിമ ആശംസകൾ