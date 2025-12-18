വെള്ളി, 19 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
ടിപി കേസ് പ്രതികള്‍ക്ക് ജയിലില്‍ സൗകര്യമൊരുക്കുന്നു; ഡിഐജി എം കെ വിനോദ് കുമാര്‍ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയതായി വിജിലന്‍സ്

എംകെ വിനോദ് കുമാര്‍ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയതായി വിജിലന്‍സ് കണ്ടെത്തല്‍. സുനിയുടെ ക്വട്ടേഷന്റെ തെളിവുകള്‍ നശിപ്പിക്കാനും വിനോദ് കുമാര്‍ നിന്നു

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വ്യാഴം, 18 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (18:35 IST)
തിരുവനന്തപുരം: ടിപി വധക്കേസില്‍ കൊടി സുനി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പ്രതികള്‍ക്ക് സൗകര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കാന്‍ ജയില്‍ ആസ്ഥാനത്തെ ഡിഐജി എംകെ വിനോദ് കുമാര്‍ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയതായി വിജിലന്‍സ് കണ്ടെത്തല്‍. സുനിയുടെ ക്വട്ടേഷന്റെ തെളിവുകള്‍ നശിപ്പിക്കാനും വിനോദ് കുമാര്‍ നിന്നു. വിനോദിന്റെ അക്കൗണ്ടില്‍ 35 ലക്ഷം രൂപയും ഭാര്യയുടെ അക്കൗണ്ടില്‍ 40 ലക്ഷം രൂപയും എത്തിയതായും വിജിലന്‍സ് കണ്ടെത്തി. പണം കൈപ്പറ്റി വിനോദ് കുമാര്‍ നിയമവിരുദ്ധമായി പരോള്‍ അനുവദിച്ചതായും വിജിലന്‍സ് കണ്ടെത്തി.

ടിപി കേസ് പ്രതികളില്‍ നിന്ന് വിനോദ് കുമാര്‍ വന്‍ തുക കൈപ്പറ്റിയതായി എക്‌സൈസ് പറഞ്ഞു. കൊടി സുനിയെ ജയിലിലേക്ക് പതിവായി സന്ദര്‍ശിക്കുന്ന ഒരു സഹായിയുടെ അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്നാണ് കൈക്കൂലി വിനോദ് കുമാറിന് കൈമാറിയതെന്ന് എക്‌സൈസ് പറഞ്ഞു. മറ്റൊരു പ്രതിയായ അണ്ണന്‍ സിജിത്ത് ജയിലില്‍ നിന്ന് വിനോദ് കുമാറിനെ വിളിച്ചു. പരോളില്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷം ഗൂഗിള്‍ പേ വഴിയും പണം കൈമാറി.

കൊച്ചിയിലെ ക്വട്ടേഷന്‍ സംഘത്തില്‍പ്പെട്ട പ്രതിക്ക് സൗകര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കുന്നതിനും ഡിഐജി പണം വാങ്ങി. മയക്കുമരുന്ന് കേസില്‍ ജയില്‍ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രതിയില്‍ നിന്നും ഇയാള്‍ പണം സ്വീകരിച്ചു. ഒരു മാസത്തിനുള്ളില്‍ ശമ്പളത്തിന് പുറമെ 35 ലക്ഷം രൂപ ഇയാളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വന്നതായി വിജിലന്‍സ് കണ്ടെത്തി. വിനോദ് കുമാറിന്റെ ഭാര്യയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 40,80,000 രൂപ വന്നു.
വിയ്യൂര്‍ സെന്‍ട്രല്‍ ജയിലിലെ വിരമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ വഴിയും വിനോദ് കുമാറിന് പണം ലഭിച്ചു. വിജിലന്‍സ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊഴിയും മറ്റൊരു ജയില്‍ സൂപ്രണ്ടിന്റെ മൊഴിയും രേഖപ്പെടുത്തി.

വിയ്യൂര്‍ ജയിലില്‍ നിന്ന് സുനി വിളിച്ചിരുന്ന ഫോണ്‍ പിടിച്ചെടുക്കാന്‍ അന്നത്തെ ജയില്‍ മേധാവിയായിരുന്ന ആര്‍ ശ്രീലേഖ വിയ്യൂര്‍ ജയില്‍ സൂപ്രണ്ടായിരുന്ന വിനോദ് കുമാറിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാല്‍, ഫോണ്‍ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിനുപകരം വിനോദ് കുമാര്‍ ഫോണ്‍ മറച്ചുവച്ചു. ജയില്‍ മേധാവി വിശദീകരണം തേടി പക്ഷേ പിന്നീട് ഉയര്‍ന്ന സമ്മര്‍ദ്ദം കാരണം തുടര്‍നടപടികള്‍ മരവിപ്പിച്ചു. നിരവധി ഉന്നത ബന്ധങ്ങള്‍ പുറത്താകുമെന്നതിനാല്‍ വിനോദ് കുമാര്‍ മെയിനൂര്‍ നശിപ്പിച്ചതായി നേരത്തെ ആരോപണമുണ്ടായിരുന്നു. ആലപ്പുഴയിലെയും കണ്ണൂരിലെയും സിപിഎം നേതാക്കളുമായി വിനോദ് കുമാറിന് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്.


