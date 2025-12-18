വെള്ളി, 19 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
വാളയാര്‍ ചെക്ക് പോസ്റ്റില്‍ എട്ട് കോടി രൂപയുടെ സ്വര്‍ണം പിടികൂടി; വന്‍ സ്വര്‍ണ്ണ കള്ളക്കടത്ത് സംഘം പിടിയില്‍

ഇന്ന് രാവിലെ 9.30 ന് വാളയാര്‍ എക്‌സൈസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റില്‍ എക്‌സൈസ് സ്‌ക്വാഡ് നടത്തിയ വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെയാണ് സംഭവം.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വ്യാഴം, 18 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (19:08 IST)
വാളയാര്‍: രേഖകളില്ലാതെ കടത്താന്‍ ശ്രമിച്ച എട്ട് കോടിയോളം രൂപയുടെ സ്വര്‍ണാഭരണങ്ങളുമായി രണ്ട് യുവാക്കള്‍ വാളയാര്‍ എക്‌സ്പ്രസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റില്‍ പിടിയിലായി. മുംബൈ സ്വദേശികളായ സങ്കിത് അജയ് ജെയിന്‍ (28), ഹിദേഷ് ശിവറാം സെലാങ്കി (23) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഇന്ന് രാവിലെ 9.30 ന് വാളയാര്‍ എക്‌സൈസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റില്‍ എക്‌സൈസ് സ്‌ക്വാഡ് നടത്തിയ വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെയാണ് സംഭവം.

കോയമ്പത്തൂരില്‍ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന കെഎസ്ആര്‍ടിസി ബസിലെ യാത്രക്കാരായിരുന്നു യുവാക്കള്‍. സ്വര്‍ണ്ണം പിടിച്ചെടുത്ത് സംസ്ഥാന ജിഎസ്ടി വകുപ്പിന് കൈമാറി. പിടിച്ചെടുത്ത ആഭരണങ്ങള്‍ക്ക് പോളിത്തീന്‍ കവറുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 8.696 കിലോഗ്രാം ഭാരമുണ്ട്. സ്വര്‍ണ്ണം തൃശൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാണെന്ന് കരുതുന്നു.

വാളയാര്‍ എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് എക്സൈസ് സ്‌ക്വാഡ് സര്‍ക്കിള്‍ ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ പി. രമേശ്, എക്സൈസ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ എന്‍. പ്രേമാനന്ദകുമാര്‍, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍മാരായ ബി.ജെ. ശ്രീജി, കെ.എ. മനോഹരന്‍, ഗ്രേഡ് പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസര്‍ കെ.എം. സജീഷ്, സിവില്‍ എക്സൈസ് ഓഫീസര്‍മാരായ അരുണ്‍, സുബിന്‍ രാജ് എന്നിവരാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്.


