വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്താകുന്നവർ 24.95 ലക്ഷം!, എസ്ഐആർ : ഫോം നൽകാൻ ഇന്ന് കൂടി അവസരം

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വ്യാഴം, 18 ഡിസംബര് 2025 (13:12 IST)
കേരളത്തിലെ വരാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകള്ക്ക് മുന്നോടിയായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് നടത്തുന്ന സമഗ്ര വോട്ടര് പട്ടിക പരിഷ്കരണം(Special Intensive Revision - SIR)നടപടികളുടെ ഭാഗമായി 24.95 ലക്ഷം വോട്ടര്മാരുടെ പേരുകള് 'ഒഴിവാക്കല് പട്ടികയില്' (ASD List) ഉള്പ്പെട്ടതായി ഔദ്യോഗിക കണക്ക്. ceo.kerala.gov.in/asd-list എന്ന ലിങ്കില് ബൂത്ത് അടിസ്ഥാനത്തില് പട്ടിക പരിശോധിക്കാം. ഇന്ന് കൂടി മാത്രമാണ് പൂരിപ്പിച്ച ഫോം സമര്പ്പിക്കാനുള്ള അവസ്രമുള്ളത്. കൂടുതല് സമയം നല്കണമെന്ന പാര്ട്ടികളുടെ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചില്ല.
എന്താണ് ASD (Exclusion) ലിസ്റ്റ്?
ASD എന്നത്
Absent, Shifted, Dead എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലായി പട്ടികയില് നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവരുടെ വിവരങ്ങളാണ്.
മരണപ്പെട്ടവര്
സ്ഥിരമായി താമസം മാറിയവര്
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് കണ്ടെത്താനാകാത്തവര്
ഒരേ വ്യക്തിയുടെ പേര് ഒന്നിലധികം തവണ പട്ടികയില് ഉള്പ്പെട്ടവര്
എന്യൂമറേഷന് ഫോം പൂരിപ്പിക്കാതെ തിരികെ നല്കാത്തവര് എന്നിവരാണ് പ്രധാനമായും ഈ പട്ടികയില് ഉള്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
പട്ടിക എവിടെ പരിശോധിക്കാം?
ഒഴിവാക്കല് പട്ടിക
ഓണ്ലൈനായി പൊതുജനങ്ങള്ക്ക് പരിശോധിക്കാനാവുന്ന രീതിയില് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി വോട്ടര്മാര്ക്ക് ceo.kerala.gov.in/asd-list എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദര്ശിച്ച്
ജില്ല,നിയമസഭാ മണ്ഡലം,ബൂത്ത് അടിസ്ഥാനത്തില് ബന്ധപ്പെട്ട പട്ടിക ഡൗണ്ലോഡ് ചെയ്ത് പേര് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാം.
നിങ്ങളുടെ പേര് തെറ്റായി ഒഴിവാക്കിയതായി കണ്ടെത്തിയാല് ഉടന് തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട ബൂത്ത് ലെവല് ഓഫീസറെ (BLO) സമീപിക്കണം. ആവശ്യമായ രേഖകള് സഹിതം ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് സമര്പ്പിച്ചാല് ഡ്രാഫ്റ്റ് പട്ടികയിലും അന്തിമ പട്ടികയിലും പേര് തിരിച്ചുചേര്ക്കാന് അവസരമുണ്ടാകും.
പ്രധാന തീയതികള്
ഡ്രാഫ്റ്റ് വോട്ടര് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരണം: ഡിസംബര് 23
അവകാശവാദങ്ങളും പരാതികളും നല്കാനുള്ള അവസാന തീയതി: ജനുവരി 22
അന്തിമ വോട്ടര് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരണം:ഫെബ്രുവരി 21, 2026
ഈ മാസം 23 മുതല് ജനുവരി 22 വരെ പരാതികളും ആക്ഷേപങ്ങളും ഫോം ആറിനൊപ്പം സത്യവാങ്മൂലമായി നല്കാം. ഈ ഫോമുകള് https://voters.eci.gov.in/ എന്ന ലിങ്കില് ലഭ്യമാണ്. ആവശ്യമായ വിവരങ്ങള് സമര്പ്പിക്കാത്തവരെ ഹിയറിങ്ങിന് വിളിക്കും. ഹിയറിങ്ങിന് ശേഷം ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കില് ജില്ലാ തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര്ക്ക് ഒന്നാം അപ്പീല് നല്കാം.
ഒന്നാം അപ്പീലിലെ ഉത്തരവ് വന്ന് 30 ദിവസത്തിനകം ചീഫ് ഇലക്ടറല് ഓഫീസര്ക്ക് രണ്ടാം അപ്പീല് നല്കാം. അന്തിമ വോട്ടര് പട്ടിക ഫെബ്രുവരി 21നാണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക. അതിന് ശേഷം നിയമസഭാ തിരെഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള നാമനിര്ദേശപത്രിക സമര്പ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി വരെ പട്ടികയില് പേര് ചേര്ക്കാനും മാറ്റങ്ങള് വരുത്താനും അവസരമുണ്ടാകും