സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വ്യാഴം, 18 ഡിസംബര് 2025 (17:19 IST)
ന്യൂഡല്ഹി: ശബരിമല സ്വര്ണ്ണ മോഷണക്കേസിലെ നാലാം പ്രതിയും ദേവസ്വം ബോര്ഡ് മുന് സെക്രട്ടറിയുമായ ജയശ്രീയുടെ അറസ്റ്റ് സുപ്രീം കോടതി താല്ക്കാലികമായി തടഞ്ഞു. ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അവര് മുന്കൂര് ജാമ്യത്തിനായി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
ജസ്റ്റിസ് ദീപങ്കര് ദത്തയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബെഞ്ചാണ് അവരുടെ അപേക്ഷ പരിഗണിച്ചത്. അവരുടെ മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷയില് പ്രധാനമായും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പരാമര്ശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് പരിഗണിച്ച ശേഷം, കോടതി അറസ്റ്റില് നിന്ന് ഇടക്കാല സംരക്ഷണം നല്കി. ജനുവരി 8, 9 തീയതികളില് അവര് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് മുന്നില് ഹാജരാകണം പക്ഷേ ആ സമയത്ത് അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാന് പാടില്ല.
കേസിലെ എതിര് കക്ഷികള്ക്ക്, സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് ഉള്പ്പെടെയുള്ളവര്ക്ക് സുപ്രീം കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. കേസില് ഇന്ന് കൂടുതല് വാദങ്ങള് നടന്നില്ല. ഇന്നലെ അറസ്റ്റിലായ ദേവസ്വത്തിന്റെ മുന് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര് ജയശ്രീയുടെയും ശ്രീകുമാറിന്റെയും മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി തള്ളിയിരുന്നു.