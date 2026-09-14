  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. TK Govindan Supports Pinarayi Vijayan
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 14 September 2026 (09:08 IST)

പിണറായിക്കെതിരായ ഇഡി നീക്കം രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതം; യുഡിഎഫ് എംഎൽഎ ടി.കെ.ഗോവിന്ദൻ

TK Govindan
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Mon, 14 Sep 2026 (09:12 IST)
google-news
TK Govindan

പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനെതിരായ ഇഡി നീക്കം രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമെന്ന് യുഡിഎഫ് എംഎൽഎ ടി.കെ.ഗോവിന്ദൻ. പിണറായിക്കെതിരായ നീക്കം ഇഡിയുടെ അടവാണെന്ന് ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു. 
 
പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾക്കെതിരെയാണ് ഇഡി നീക്കം. ഇഡി നിഷ്പക്ഷ ഏജൻസി ആണെന്ന് അന്നം തിന്നുന്ന ആരും വിചാരിക്കില്ല. പിണറായിയുടെ മകൾ വീണ പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അന്വേഷിക്കട്ടെ. അതിനൊക്കെ ഓരോ അന്വേഷണ രീതിയുണ്ട്. അതിനു പകരം പിണറായിയെ പിടിക്കലാണ് ലക്ഷ്യം എന്ന് കരുതിയാൽ ആ ഏജൻസിയുടെ വിശ്വാസ്യത നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയുകയെന്ന് ടി.കെ ഗോവിന്ദൻ പറയുന്നു.
 
പിണറായിക്കെതിരെ അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം കേസെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡിജിപിക്ക് കത്ത് നൽകിയത് ഇഡിയുടെ അടവാണ്. ഇന്ത്യ മുന്നണിയിലെ കക്ഷികൾ തമ്മിൽ പ്രശ്‌നം ആയിക്കോട്ടെ എന്ന ബിജെപി യുടെ രാഷ്ട്രീയ ലാക്കാണ് ഈ നീക്കത്തിനു പിന്നിലെന്നും ഗോവിന്ദൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
ഒക്ടോബര്‍ 9ന് ഫ്‌ലിപ്പ്കാര്‍ട്ട് 'ബിഗ് ബില്യണ്‍ ഡേയ്സ്' സെയില്‍: കാത്തിരിക്കേണ്ട പ്രധാന കാരണങ്ങള്‍ ഇവയാണ്

കടമെടുത്ത് മുടിപ്പിക്കുമോ? സതീശൻ സർക്കാർ 100 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ കടം 15,000 കോടി കടന്നു !

കടമെടുത്ത് മുടിപ്പിക്കുമോ? സതീശൻ സർക്കാർ 100 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ കടം 15,000 കോടി കടന്നു !വി.ഡി.സതീശൻ സർക്കാർ കടമെടുപ്പിൽ റോക്കറ്റ് വേഗം കുതിക്കുന്നു. അധികാരത്തിലെത്തി മൂന്ന് മാസം പിന്നിടുമ്പോൾ ഏഴ് തവണയാണ് സതീശൻ സർക്കാർ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രതിമാസം ശരാശരി 3,000 കോടി എന്ന നിലയിൽ കടമെടുപ്പ് തുടരുകയാണ്.

തലയടിച്ച് തകർത്ത അക്രമി അഭിമുഖവുമായി നടക്കുന്നു, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉപരോധിച്ച് സിജെപി, ഡൽഹിയിൽ നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ

തലയടിച്ച് തകർത്ത അക്രമി അഭിമുഖവുമായി നടക്കുന്നു, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉപരോധിച്ച് സിജെപി, ഡൽഹിയിൽ നാടകീയ സംഭവങ്ങൾരാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും സിജെപി പ്രതിഷേധം. ജന്തര്‍ മന്തറില്‍ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടയില്‍ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകയായ നിഷു ആസാദിന്റെ പിതാവ് സഞ്ജയ് കുമാറിന്റെ തലയോട്ടി അടിച്ചുതകര്‍ത്ത സംഭവത്തില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പോലീസ് ഉപരോധം.

മുസ്ലീമാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ നേരിട്ടത് ക്രൂര മർദ്ദനം, ഡൽഹി പോലീസിനെതിരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ

മുസ്ലീമാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ നേരിട്ടത് ക്രൂര മർദ്ദനം, ഡൽഹി പോലീസിനെതിരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകർഡല്‍ഹിയില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്തയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങില്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഡല്‍ഹി പോലീസില്‍ നിന്ന് ക്രൂരമായ അതിക്രമം നേരിടേണ്ടി വന്നെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി വനിതാ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍.

മോദിയുടെ നിശബ്ദത; മണിപ്പൂരിൽ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് 306 പേർ, 49 പേരെ കാണാനില്ല

മോദിയുടെ നിശബ്ദത; മണിപ്പൂരിൽ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് 306 പേർ, 49 പേരെ കാണാനില്ലമണിപ്പൂരിലെ വർഗീയ കലാപത്തിൽ ഇതുവരെ 306 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി സർക്കാർ. 2023 മുതലുള്ള കണക്ക് പ്രകാരമാണിത്. 49 പേരെ കാണാനില്ല. സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ഗോവിന്ദാസ് കോന്തൗജമാണ് ഇക്കാര്യം നിയമസഭയിൽ അറിയിച്ചത്.

ആരാകും വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ, കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ സജീവം: അയിഷ പോറ്റിയ്ക്കായി വിഡി പക്ഷം, ദീപ്തിക്കായി കെ സി

ആരാകും വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ, കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ സജീവം: അയിഷ പോറ്റിയ്ക്കായി വിഡി പക്ഷം, ദീപ്തിക്കായി കെ സിസംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷന്‍ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള നിയമനത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനുള്ളില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ സജീവം.

പിണറായിക്കെതിരായ ഇഡി നീക്കം രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതം; യുഡിഎഫ് എംഎൽഎ ടി.കെ.ഗോവിന്ദൻ

പിണറായിക്കെതിരായ ഇഡി നീക്കം രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതം; യുഡിഎഫ് എംഎൽഎ ടി.കെ.ഗോവിന്ദൻപ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനെതിരായ ഇഡി നീക്കം രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമെന്ന് യുഡിഎഫ് എംഎൽഎ ടി.കെ.ഗോവിന്ദൻ. പിണറായിക്കെതിരായ നീക്കം ഇഡിയുടെ അടവാണെന്ന് ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു.

ഒക്ടോബര്‍ 9ന് ഫ്‌ലിപ്പ്കാര്‍ട്ട് 'ബിഗ് ബില്യണ്‍ ഡേയ്സ്' സെയില്‍: കാത്തിരിക്കേണ്ട പ്രധാന കാരണങ്ങള്‍ ഇവയാണ്

ഒക്ടോബര്‍ 9ന് ഫ്‌ലിപ്പ്കാര്‍ട്ട് 'ബിഗ് ബില്യണ്‍ ഡേയ്സ്' സെയില്‍: കാത്തിരിക്കേണ്ട പ്രധാന കാരണങ്ങള്‍ ഇവയാണ്റഫ്രിജറേറ്ററുകള്‍, ഗൃഹോപകരണങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ക്ക് മികച്ച ഡീലുകളും എക്കാലത്തെയും കുറഞ്ഞ വിലകളും ലഭ്യമാകുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ ബന്ധം അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്നത്; ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധം പുനഃക്രമീകരിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നെന്ന് ബംഗ്ലാദേശ്

ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ ബന്ധം അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്നത്; ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധം പുനഃക്രമീകരിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നെന്ന് ബംഗ്ലാദേശ്ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധം പുനഃക്രമീകരിക്കാനും പരസ്പര താല്‍പ്പര്യങ്ങള്‍ മുന്‍നിര്‍ത്തി പുതിയ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം കെട്ടിപ്പടുക്കാനും ബംഗ്ലാദേശ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി ഹുമയൂണ്‍ കബീര്‍ പറഞ്ഞു. പുറത്താക്കപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുടെ ഭരണകാലത്തെ ബന്ധം അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്നതായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

പവർകട്ട് കേരളം; ഇരുട്ടിൽ തുടരേണ്ടിവരും, 30 രൂപയ്ക്ക് വൈദ്യുതി വാങ്ങാൻ സർക്കാർ

പവർകട്ട് കേരളം; ഇരുട്ടിൽ തുടരേണ്ടിവരും, 30 രൂപയ്ക്ക് വൈദ്യുതി വാങ്ങാൻ സർക്കാർസംസ്ഥാനത്ത് പവർകട്ട് തുടരും. വൈകിട്ട് 6.30 നും രാത്രി 12 നും ഇടയിൽ അരമണിക്കൂർ മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെയായിരിക്കും വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം. സെപ്റ്റംബറിൽ മുഴുവൻ ഇത്തരത്തിൽ പവർകട്ട് തുടരാനാണ് തീരുമാനം.

ഇതിനെ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനുള്ള അവസരമായി കാണുന്നു, പുനരുപയോഗ എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലർക്കും ചൊറിച്ചിൽ : വി ഡി സതീശൻ

ഇതിനെ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനുള്ള അവസരമായി കാണുന്നു, പുനരുപയോഗ എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലർക്കും ചൊറിച്ചിൽ : വി ഡി സതീശൻസംസ്ഥാനത്ത് നിലവില്‍ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയുണ്ടെന്ന് സമ്മതിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്‍. പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമുണ്ടെന്നും എന്നാല്‍ സമഗ്രമായ വൈദ്യുതി പദ്ധതി മുന്നോട്ട് വെച്ച് പ്രതിസന്ധി മാനേജ് ചെയ്യുകയും ഇതിനൊരു ശാശ്വതമായ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.