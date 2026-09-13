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  4. P Jayarajan Likely to Be CPIM Secretary
Written By WEBDUNIA
Last Modified: Sunday, 13 September 2026 (09:21 IST)

ജയരാജനും സ്വരാജിനും പാർട്ടിയിൽ സജീവമാകാൻ നിർദേശം; നേതൃമാറ്റത്തിലേക്കോ?

P Jayarajan, CPIM, P Jayarajan Secretary, P Jayarajan and M Swaraj
Written By: WEBDUNIA
Updated: Sun, 13 Sep 2026 (12:26 IST)
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P Jayarajan

സിപിഎമ്മിൽ നേതൃമാറ്റത്തിനു സാധ്യതയേറുന്നു. പി.ജയരാജൻ, എം.സ്വരാജ് എന്നിവർക്ക് പാർട്ടിയിൽ കൂടുതൽ സജീവമാകാൻ നിർദേശം. ജയരാജനെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയാക്കണമെന്ന് വ്യാപകമായി പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് ഈ നിർദേശം. 
 
ഗോവിന്ദൻ മാഷ് ഒഴിയും 
 
അടുത്ത പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് മുന്നോടിയായി സിപിഎമ്മിൽ നേതൃമാറ്റം ഉറപ്പായി. എം.വി.ഗോവിന്ദൻ പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയായി തുടരില്ല. പി.ജയരാജനെ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിച്ചേക്കും. പാർട്ടിയിൽ ജയരാജനെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉയർന്നുവരുന്നുണ്ട്. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിയുടെ കൂടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പി.ജയരാജനെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്ന നിലപാടാണ് മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്കും. 
 
പിണറായിയുടെ നിലപാട് നിർണായകം 
 
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ നേതൃമാറ്റം വേണമെന്ന നിലപാടിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗോവിന്ദന് പകരം ജയരാജൻ പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയായി എത്തിയാലും പിണറായി പിന്തുണയ്ക്കാനാണ് സാധ്യത. 
 
പ്രതിപക്ഷ നേതാവും മാറും 
 
രണ്ട് വർഷത്തിനു ശേഷം പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനം പിണറായി വിജയൻ സ്വമേധയാ ഒഴിയും. കെ.എൻ.ബാലഗോപാൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും. 
 
എം.സ്വരാജിനും സാധ്യത 
 
പി.ജയരാജൻ പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയായില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സാധ്യത എം.സ്വരാജിനാണ്. യുവാക്കളുടെ വലിയ പിന്തുണയുള്ളതാണ് സ്വരാജിനെ പരിഗണിക്കാൻ കാരണം. സ്വരാജിനോടും പാർട്ടി പരിപാടികൾ സജീവമാകാൻ നേതൃത്വം നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. Also Read: പത്രസമ്മേളനത്തിൽ യോഗി ആദിത്യനാഥിനോട് ചോദ്യം ചോദിച്ച്, മാധ്യമപ്രവർത്തകയ്ക്ക് ഭീഷണി!, ഇതേത് നാട്
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