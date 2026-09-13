മറ്റ് മാർഗങ്ങളില്ല!, വൈദ്യുതി ആവശ്യകത കുറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പവർ കട്ട് ഒന്നേ കാൽ മണിക്കൂറാകും
സംസ്ഥാനത്ത് മഴ കുറഞ്ഞതിനെ തുടര്ന്നുള്ള വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി കടുക്കുന്നു. നിലവില് കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിന് സമാനമായ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗമാണ് സംസ്ഥാനത്തുള്ളത്. മഴ പെയ്തില്ലെങ്കില് ഇനിയും നിയന്ത്രണങ്ങള് കടുപ്പിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റ് മാര്ഗമില്ലെന്നാണ് കെ എസ് ഇ ബി വ്യക്തമാക്കുന്നത്. നിലവില് 25 മിനിറ്റ് വീതം 2 തവണയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് പവര് കട്ടുള്ളത്. വൈദ്യുതി ആവശ്യകത വന്നാല് മൂന്നാമതൊരു തവണ കൂടി നിയന്ത്രണം ഏര്പ്പെടുത്തിയേക്കും.
അങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്നേകാല് മണിക്കൂര് പവര്ക്കട്ടിലേക്ക് നീളും. മധ്യപ്രദേശില് നിന്ന് പിന്നീട് തിരിച്ചുനല്കാമെന്ന വ്യവസ്ഥയില് 200 മെഗാവാട്ടിന് സംസ്ഥാനം അടുത്തിടെ കരാറുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. അവിടെ അധിക വൈദ്യുതിയുണ്ടെങ്കില് മാത്രം കേരളത്തിന് നല്കിയാല് മതിയെന്നാണ് വ്യവസ്ഥ. കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസവും ഇത് കിട്ടാത്തത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. സെപ്റ്റംബറില് കൂടിയ വിലയ്ക്ക് വൈദ്യുതി വാങ്ങാനുള്ള കരാറുകള്ക്ക് റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷന് അനുവദി നല്കിയിട്ടില്ല. പുലര്ച്ചെ 100 മെഗാവാട്ടും ദിവസം മുഴുവനുമായി 25 മെഗാവാട്ടുമാണ് കൂടിയ വിലയ്ക്ക് നല്കാനാണ് കമ്പനികള് തയ്യാറായത്. എന്നാല് ഇത് കൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാനാവാത്ത സ്ഥിതിയാണുള്ളത്.