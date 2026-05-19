തൃശൂര് വെടിക്കെട്ട് ദുരന്തം: കേരള ഹൈക്കോടതി സ്വമേധയാ കേസെടുത്തു, സര്ക്കാരിന്റെ പ്രതികരണം തേടി
തൃശൂര്: മുണ്ടത്തിക്കോട് പടക്കനിര്മ്മാണശാലയിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തില് 17 പേര് കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തില് സ്വമേധയാ കേസെടുത്ത് കേരള ഹൈക്കോടതി. കൊച്ചി, തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വം ബോര്ഡുകള്ക്കും സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിനും നോട്ടീസ് അയച്ചു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായ വിശദീകരണം ജൂണ് 16-നകം സമര്പ്പിക്കാന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ഡിവിഷന് ബെഞ്ച് എല്ലാ പ്രതികളോടും നിര്ദ്ദേശിച്ചു.
സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് മുമ്പ് ജുഡീഷ്യല് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ദുരന്തത്തിലേക്ക് നയിച്ച പിഴവുകള് അന്വേഷിക്കാന് വിരമിച്ച ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് സി.എന്. രാമചന്ദ്രന് നായരെ കമ്മീഷന്റെ തലവനായും നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്.
