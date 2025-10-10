സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
കൊച്ചി: മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സമൂഹത്തില് നിന്നുള്ള ഏകദേശം 600 കുടുംബങ്ങള്ക്ക് ആശ്വാസം. അവര് താമസിക്കുന്ന ഭൂമി വഖഫ് സ്വത്തല്ലെന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതി വിധിച്ചു. കേരള വഖഫ് ബോര്ഡിന്റെ 2019 ലെ പ്രഖ്യാപനം തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വിധി. 1950-ലെ എന്ഡോവ്മെന്റ് ഡീഡ് ഒരു സ്ഥിരമായ മതപരമായ സമര്പ്പണം സൃഷ്ടിച്ചില്ലെന്നും അതിനാല് 1954, 1984 അല്ലെങ്കില് 1995-ലെ വഖഫ് നിയമങ്ങള് പ്രകാരം സാധുവായ വഖഫ് ഡീഡായി കണക്കാക്കാന് കഴിയില്ലെന്നും ജസ്റ്റിസ് സുശ്രുത് അരവിന്ദ് ധര്മ്മാധികാരി, ജസ്റ്റിസ് ശ്യാം കുമാര് വി.എം എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷന് ബെഞ്ച് വിധിച്ചു.
2019 സെപ്റ്റംബര്,ഒക്ടോബര് മാസങ്ങളില് ഭൂമി വഖഫ് സ്വത്തായി പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള കേരള വഖഫ് ബോര്ഡിന്റെ (കെഡബ്ല്യുബി) തീരുമാനം 'നിയമവിരുദ്ധമാണ്' എന്ന് കോടതി വിധിച്ചു, അകാരണമായ കാലതാമസവും നിയമപരമായ വ്യവസ്ഥകളുടെ നഗ്നമായ ലംഘനവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അത്തരം ഏകപക്ഷീയമായ പ്രഖ്യാപനങ്ങള് നിലനില്ക്കാന് അനുവദിച്ചാല് ദേശീയ സ്മാരകങ്ങള് അല്ലെങ്കില് താജ്മഹല് ചെങ്കോട്ട, നിയമ സഭാ മന്ദിരം (കേരള നിയമസഭ), ഹൈക്കോടതി പോലുള്ള സര്ക്കാര് കെട്ടിടങ്ങള് ഉള്പ്പെടെയുള്ള ഏതൊരു ഘടനയെയും പഴയ രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് വഖഫ് സ്വത്തായി തെറ്റായി തരംതിരിക്കാമെന്ന് ബെഞ്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.