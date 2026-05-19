അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- ഉയര്ന്ന ചെലവ്, കുറഞ്ഞ ഔട്ട് പുട്ട്: വിജിലന്സ് ട്രൈബ്യൂണലുകളുടെ പ്രസക്തിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് കേരള ഹൈക്കോടതി
- ഡീലിമിറ്റേഷന് കമ്മീഷന് വിജ്ഞാപനം: എല്ലാ റിട്ട് അപ്പീലുകളും കേരള ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷന് ബെഞ്ച് തള്ളി
- മുനമ്പം വഖഫ് ഭൂമിയല്ലെന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതി വിധി; 600 ഓളം കുടുംബങ്ങള്ക്ക് ആശ്വാസം
- നിർദേശങ്ങൾ യുക്തിപരമല്ല, ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് പരീക്ഷാ പരിഷ്കരണം ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി
- കൊലക്കേസിലെ പ്രതിക്ക് വിവാഹത്തിനായി പരോള്; പെണ്കുട്ടിയുടെ സ്നേഹം കാണാതിരിക്കാന് സാധിക്കില്ലെന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതി
ശബരിമലയിലെ പൂജകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകള് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതി
കൊച്ചി: പൂജകള് നടത്തുന്നതിലും അവയ്ക്കുള്ള സാമഗ്രികള് വാങ്ങുന്നതിലും ക്ഷേത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പങ്കിലും സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകള് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് ആചാരങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടുകളുടെ വിശദമായ ഓഡിറ്റ് നടത്താന് കേരള ഹൈക്കോടതി തിങ്കളാഴ്ച ഉത്തരവിട്ടു.
ശബരിമല സ്പെഷ്യല് കമ്മീഷണറുടെ റിപ്പോര്ട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ജസ്റ്റിസുമാരായ രാജാ വിജയരാഘവന് വി, കെ വി ജയകുമാര് എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് നിര്ദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ഇതിലെ ആരോപണങ്ങള് ശരിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാല് 'പൊതു ഫണ്ടും ക്ഷേത്ര ഭരണവും ഉള്പ്പെട്ട ദീര്ഘകാലമായുള്ള ക്രമക്കേടുകള്' വെളിപ്പെടുമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
ഉയര്ന്ന തലത്തില് ഉടനടി പരിശോധനയും നടപടികളും ആവശ്യമാണെന്നും ബെഞ്ച് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില് വിറച്ചു, നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.