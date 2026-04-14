തൃശൂരിൽ 7 സീറ്റുകളിൽ വിജയമുറപ്പെന്ന് കോൺഗ്രസ്

Jithin Raj|
Last Modified ചൊവ്വ, 14 ഏപ്രില് 2026 (18:07 IST)
നിയമസഭ തിരെഞ്ഞെടുപ്പില് തൃശൂര് ജില്ലയില് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥികള്ക്ക് 7 മണ്ഡലങ്ങളില് വിജയം ഉറപ്പിച്ച് കോണ്ഗ്രസ്. ചാലക്കുടി,മണലൂര്,തൃശൂര്,ഇരിങ്ങാലക്കുട,കൊടുങ്ങല്ലൂര്,വടക്കാഞ്ചേരി,ഗുരുവായൂര് എന്നീ സീറ്റുകളില് വിജയം ഉറപ്പാണെന്നാണ് കോണ്ഗ്രസ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അവലോകനം പറയുന്നത്.മറ്റ് സീറ്റുകളില് വിജയസാധ്യതയുണ്ടെന്നും കോണ്ഗ്രസ് നേതൃത്വം വിലയിരുത്തുന്നു.
സാധാരണയില് കവിഞ്ഞ പ്രചാരണവും ആത്മവിശ്വാസവും അണികളില് കാണാമായിരുന്നു. പ്രചാരണ രംഗത്തും പോളിങ്ങിലും ശക്തമായ ഭരണവിരുദ്ധവികാരം പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ജില്ലയൊട്ടുക്കും തരംഗമായാല് ജില്ലയിലെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളും യുഡിഎഫ് തൂത്തുവാരുമെന്നും നേതൃത്വം അവകാശപ്പെട്ടു.