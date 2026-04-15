Last Modified ബുധന്, 15 ഏപ്രില് 2026 (08:18 IST)
അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് തന്നെ വിളിച്ചതായി പ്രധാനമന്ത്രി മോദി. ഹോര്മുസും പശ്ചിമേഷന് സംഘര്ഷവും ചര്ച്ചയായെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി എക്സില് കുറിച്ചു. 40 മിനിറ്റ് ആണ് ഇരു നേതാക്കളും തമ്മിലുള്ള ഫോണ് സംഭാഷണം നീണ്ടുനിന്നത്. വെടി നിര്ത്തലിന് ശേഷമുള്ള ഇരുനേതാക്കളുടെയും ആദ്യ സംഭാഷണം ആണ് ഇത്.
ട്രംപ് വിളിച്ച കാര്യം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണ് അറിയിച്ചത്. മേഖലയിലെ സംഘര്ഷം കുറയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്ക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പൂര്ണ്ണപിന്തുണ പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് ഇറാന്റെ സ്വത്തല്ലെന്ന് യുഎഇ. ഗള്ഫ് രാജ്യങ്ങള് ഹോര്മുസിനെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള രാജ്യാന്തരശ്രമങ്ങള്ക്കൊപ്പം നില്ക്കുമെന്നും യുഎഇ വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം മധ്യസ്ഥ ചര്ച്ചകളില് വിട്ടുവീഴ്ച മനോഭാവത്തോടെ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ഖത്തര് ഇറാനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാല് ഇസ്ലാമാബാദില് ചര്ച്ച പരാജയപ്പെട്ടത് അമേരിക്കയുടെ അന്യായ ആവശ്യങ്ങളും ഉപരോധവും മൂലമാണെന്ന് ഇറാന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരഗ്ചി പറഞ്ഞു.
അതേസമയം പശ്ചിമേഷ്യയില് വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന സംഘര്ഷങ്ങള്ക്കിടയില് ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കുന്നതിന് ഫ്രാന്സ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവര്ത്തിക്കുമെന്ന് ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവല് മാക്രോണ് പറഞ്ഞു. ദക്ഷിണ കൊറിയന് സന്ദര്ശന വേളയില് സംസാരിച്ച മാക്രോണ് കടലിടുക്ക് തുറന്നുകിടക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായി ഏകോപിപ്പിച്ച് സമാധാനപരമായ ഒരു ദൗത്യം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങള് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു.