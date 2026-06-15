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സ്ഥിതി വളരെ മോശം; ഗള്ഫില് ഇന്ത്യക്കാര് മാത്രമാണ് ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് നാവികര്
ഇറാനിലും ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിലും വാണിജ്യ കപ്പലുകളില് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യന് നാവികര് ദുരിത സന്ദേശങ്ങള് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മേഖലയില് അടുത്തിടെ നടന്ന യുഎസ് സൈനിക ആക്രമണങ്ങളില് തങ്ങള് ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ടെന്ന് അവര് ആരോപിക്കുന്നു. 'നമ്മള് ഇറാനിലാണ്, ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതി വളരെ മോശമാണ്. ഇന്ത്യന് ക്രൂ കപ്പലുകള് മാത്രമാണ് ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത്. എന്തിനാണ് നമ്മളെ മറ്റൊരാളുടെ പോരാട്ടത്തിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നത്. നമ്മള് സൈനികരല്ല. നമ്മള് കരാറുകളില് ജോലി ചെയ്യുന്ന നാവികരാണ്. നമ്മള് സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ സഹായിക്കുന്നു. എണ്ണ കൊണ്ടുവരുന്നു, ലോകമെമ്പാടും ബിസിനസ്സ് വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.- ഒരു നാവികന് വൈറല് ക്ലിപ്പില് പറയുന്നു.
ഒമാന് തീരത്തിനടുത്ത് ഇന്ത്യന് നാവികര് സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന പലാവു പതാകയുള്ള നിരവധി എണ്ണ ടാങ്കറുകള്ക്ക് നേരെ യുഎസ് സൈന്യം ആക്രമണം നടത്തി. ഈ ആക്രമണങ്ങളിലൊന്നില് മൂന്ന് ഇന്ത്യന് നാവികര് കൊല്ലപ്പെട്ടു. അതേസമയം 24 ഇന്ത്യന് ക്രൂ അംഗങ്ങളുള്ള മറ്റൊരു കപ്പലും ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും അതിലെ ജീവനക്കാരെ പിന്നീട് രക്ഷപ്പെടുത്തി.
വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലായ യുഎസ്എസ് എബ്രഹാം ലിങ്കണില് നിന്നുള്ള യുഎസ് എഫ്-18 യുദ്ധവിമാനം കപ്പലിന്റെ എഞ്ചിന്, സ്റ്റിയറിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങള് എന്നിവയിലേക്ക് കൃത്യതയുള്ള മിസൈല് പ്രയോഗിച്ചതായി യുഎസ് സെന്ട്രല് കമാന്ഡ് പറഞ്ഞു. ഉപരോധങ്ങള് ഏര്പ്പെടുത്തിയതിനാലും ഇറാനിയന് തുറമുഖങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയന്ത്രണങ്ങള് ലംഘിച്ചതിനാലും കപ്പല് പ്രവര്ത്തനരഹിതമാക്കുക എന്നതായിരുന്നു ലക്ഷ്യമെന്ന് യുഎസ് പറഞ്ഞു.