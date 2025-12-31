അവർ നടത്തട്ടെ, ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 113 ബസും തിരിച്ചുതരാം, പകരം 150 എണ്ണം കൊണ്ടുവരും - ഗണേഷ് കുമാർ

അഭിറാം മനോഹർ|
31 ഡിസംബര് 2025
തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി ബസ് വിവാദത്തില് മേയര് വി വി രാജേഷിന് മറുപടിയുമായി മന്ത്രി കെ ബി ഗണേഷ് കുമാര്. ഇലക്ട്രിക് ബസുകള് കോര്പ്പറേഷന്റേത് അല്ലെന്നും 60 ശതമാനം സംസ്ഥാനത്തിന്റേതാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇലക്ട്രിക് ബസുകളുടെ അറ്റക്കുറ്റപണികള് നടത്തുന്നത് കെഎസ്ആര്ടിസിയാണ്. വേണമെങ്കില് 113 ബസുകള് കോര്പ്പറേഷന് തിരിച്ചുനല്കാം, മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
നെടുമങ്ങാട്, ആറ്റിങ്ങല്,പോത്തന്കോട്, നെയ്യാറ്റിന്കര തുടങ്ങിയിടങ്ങളില് താമസിക്കുന്നവരെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാന് പറ്റില്ലെന്നും വണ്ടിയില് കയറ്റാന് പറ്റില്ലെന്നും പറയാന് കേരള സര്ക്കാരിന് കഴിയില്ല. വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മേയര് വി വി രാജേഷ് സംസാരിക്കുകയോ കത്ത് നല്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. ബസുകള് തങ്ങള്ക്ക് വേണമെന്ന് എഴുതിനല്കിയാല് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില് 113 വണ്ടികളും കൊര്പ്പറേഷന് തിരിച്ചുകൊടുക്കാമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ബസുകള് അവര്ക്കിഷ്ടമുള്ള ഇടത്ത് ഇടാം. കെഎസ്ആര്ടിസിയുടെ ഡിപ്പോയില് പറ്റില്ല. കോര്പ്പറേഷന് തിരിച്ചുനല്കുന്ന 113 ബസിന് പകരം 150 ബസുകള് പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവരും. 150 വണ്ടിയും സിറ്റിയില് ഓടിയിരിക്കും. സിറ്റിക്ക് പുറത്തും ഓടിക്കും. മന്ത്രി പറഞ്ഞു. നിലവില് ഓടുന്ന ബസുകളിലെ കണ്ടക്ടര്, ഡ്രൈവര്, ടിക്കറ്റ് മെഷീന്, വര്ക്ക് ഷോപ്പ് സാധനങ്ങള് എല്ലാം തങ്ങളുടേതാണ് കഴിവുണ്ടെങ്കില് കോര്പ്പറേഷന് തന്നെ ഇതെല്ലാം നടത്തട്ടെ എന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.