ഇഡിയുടെ ചെവി പിടിച്ച് കോടതി; പിണറായിക്കെതിരായ അന്വേഷണത്തിനു സ്റ്റേ
സിഎംആർഎൽ-എക്സാലോജിക് കേസിൽ പിണറായി വിജയന് ആശ്വാസം. സിംഗിൾ ബെഞ്ച് വിധി ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് സ്റ്റേ ചെയ്തു.
പിണറായി വിജയന്റെ അപ്പീൽ കോടതി ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ചു. വിജിലൻസിനും ഇഡിക്കും കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇഡിയും വിജിലൻസും വിശദമായ മറുപടി നൽകണം. പിണറായിക്കെതിരായ അന്വേഷണം നാല് ആഴ്ചത്തേക്കാണ് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സിംഗിൾ ബെഞ്ച് വിധിയിലെ നിയമപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഗണിക്കുമെന്ന് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.
കെ.എം.ഷാജഹാനെതിരെ കോടതി രൂക്ഷ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു. നിങ്ങൾ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കെ.എം ഷാജഹാനോട് ഹൈക്കോടതി ചോദിച്ചു. ആദ്യം പൊലീസിന് പരാതി നൽകണം. പൊലീസ് നടപടിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഉന്നത അധികാരിയെ സമീപിക്കണം. അതിന് ശേഷം സ്വകാര്യ അന്യായവുമായി മജിസ്ട്രേറ്റിനെ സമീപിക്കണം. പരാതി മജിസ്ട്രേറ്റ് പൊലീസിന് കൈമാറണം. ഇതാണ് രാജ്യത്തെ നിയമമെന്ന് കെ.എം.ഷാജഹാനോട് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു.