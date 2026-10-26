മേജർ രവി പെട്ടോ?, തൊഴിൽ തട്ടിപ്പിലും വിവാദ വെളിപ്പെടുത്തലിലും അന്വേഷണം വേണമെന്ന് എക്സ് സർവീസ്മെൻ സംഘടന
കേന്ദ്രസര്ക്കാരിനും പ്രതിരോധമന്ത്രാലയത്തിനുമാണ് പരാതി നല്കിയത്.
സംവിധായകനും റിട്ടയേര്ഡ് സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായ മേജര് രവിക്കെതിരെ ഉയര്ന്ന തൊഴില് തട്ടിപ്പ് ആരോപണങ്ങളിലും വിവാദ പ്രസ്താവനകളിലും കേന്ദ്ര സര്ക്കാരും പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയവും അടിയന്തരമായി അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് എക്സ്-സര്വീസ്മെന് വെല്ഫെയര് ആന്ഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷന് അസോസിയേഷന്. കേന്ദ്രസര്ക്കാരിനും പ്രതിരോധമന്ത്രാലയത്തിനുമാണ് പരാതി നല്കിയത്.
വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് ജോലി ഉറപ്പ് നല്കി നടത്തിയ പരിശീലന പരിപാടികള് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളില് സമഗ്രവും നിഷ്പക്ഷവുമായ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് അസോസിയേഷന് പ്രസിഡന്റ് രാജേഷ് കുമാര് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
മേജര് രവി വിവിധ വിദ്യാലയങ്ങളില് വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കായി പരിശീലന പരിപാടികള് സംഘടിപ്പിക്കുകയും, തന്റെ അക്കാദമിയില് ചേര്ന്നാല് ജോലി ഉറപ്പ് നല്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന കാര്യമാണ് സംഘടന പ്രധാനമായും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. തൊഴില് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് വിദ്യാര്ത്ഥികളില് നിന്നും ഉദ്യോഗാര്ത്ഥികളില് നിന്നും പണം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്നാണ് സംഘടനയുടെ ആവശ്യം.
മേജര് രവിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള അല്ലെങ്കില് ബന്ധപ്പെട്ട പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങള്ക്കും റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഏജന്സികള്ക്കും ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരങ്ങള് ഉണ്ടോയെന്ന് കേന്ദ്ര സര്ക്കാരും പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയവും വ്യക്തത വരുത്തണം.2026 ഒക്ടോബര് 19 മുതല് 25 വരെയുള്ള കാലയളവില് വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ മേജര് രവി നടത്തിയ അഭിമുഖങ്ങളും പ്രസ്താവനകളും സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കണമെന്നും സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടു.
സൈനിക സേവനത്തിന്റെ പേര് ഉപയോഗിച്ച് പൊതുജനത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും മാന്യമായി ജീവിക്കുന്ന മുന് സൈനികരുടെ അന്തസ്സിന് ഇത് കോട്ടം വരുത്തുമെന്നും പരാതിയില് പറയുന്നു. ആരോപണങ്ങള് നിഷ്പക്ഷമായി അന്വേഷിച്ച് വസ്തുതകള് പുറത്തുകൊണ്ടുവരണമെന്നും നിയമലംഘനങ്ങള് തെളിയിക്കപ്പെട്ടാന് നടപടി വേണമെന്നും സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടു.