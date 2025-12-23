ചൊവ്വ, 23 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
കെഎസ്ആര്‍ടിസി ബസ് തടഞ്ഞ കേസില്‍ ആര്യ രാജേന്ദ്രനും സചിന്‍ദേവിനും നോട്ടീസ്

മുന്‍ മേയര്‍ ആര്യ രാജേന്ദ്രനും ഭര്‍ത്താവും എംഎല്‍എയുമായ സച്ചിന്‍ ദേവിനും തിരുവനന്തപുരം ജുഡീഷ്യല്‍ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചു.

Thiruvananthapuram Mayor Arya Rajendran
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ചൊവ്വ, 23 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (08:35 IST)
തിരുവനന്തപുരം: മുന്‍ മേയര്‍ ആര്യ രാജേന്ദ്രനും ഭര്‍ത്താവും എംഎല്‍എയുമായ സച്ചിന്‍ ദേവിനും തിരുവനന്തപുരം ജുഡീഷ്യല്‍ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചു. കെഎസ്ആര്‍ടിസി ഡ്രൈവര്‍ യദു നല്‍കിയ പരാതിയിലാണ് നോട്ടീസ് അയച്ചത്. റോഡിന്റെ മധ്യത്തില്‍ കെഎസ്ആര്‍ടിസി ബസ് തടസ്സപ്പെടുത്തിയ കേസില്‍ ആര്യയെയും സച്ചിനെയും ഒഴിവാക്കിയ കുറ്റപത്രത്തിനെതിരെയാണ് നോട്ടീസ്. മേയറുടെ സഹോദരന്‍ അരവിന്ദിനെ മാത്രം പ്രതിയാക്കി പോലീസ് കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ചിരുന്നു. ഇത് റദ്ദാക്കണമെന്ന് യദു ആവശ്യപ്പെട്ടു. തന്നോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന കണ്ടക്ടറെ കേസില്‍ പ്രതിയാക്കണമെന്നും യാദു ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

2024 ഏപ്രിലില്‍ ആര്യയും സച്ചിനും സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാര്‍ പാളയം സഫല്യം കോംപ്ലക്സിന് സമീപമാണ് കെഎസ്ആര്‍ടിസി ബസ് തടഞ്ഞു ത്. ബസ് വഴിമാറിയില്ലെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് തടഞ്ഞത്. ശേഷം ആര്യയും യദുവും തമ്മില്‍ റോഡിന്റെ മധ്യത്തില്‍ വെച്ച് വാക്കുതര്‍ക്കമുണ്ടായി. പ്ലാമൂഡില്‍ വെച്ച് ബസ് ആദ്യം കാറില്‍ ഇടിച്ചതായും തുടര്‍ന്ന് ഡ്രൈവര്‍ അശ്ലീല ആംഗ്യങ്ങള്‍ കാണിച്ചതായും മുന്‍ മേയര്‍ ആരോപിച്ചു.
ആര്യ നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ പോലീസ് കേസെടുത്തു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡ്യൂട്ടി തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിനും അസഭ്യം പറഞ്ഞതിനും യാദു പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി.

എന്നാല്‍ ആദ്യ ഘട്ടത്തില്‍ കേസെടുത്തില്ല. യാദു പിന്നീട് കോടതിയെ സമീപിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് കോടതിയുടെ നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരം കന്റോണ്‍മെന്റ് പോലീസ് കേസെടുത്തു. നിയമവിരുദ്ധമായി ബസില്‍ കയറി കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുക, നിയമവിരുദ്ധമായി ബസ് തടഞ്ഞു നിര്‍ത്തുക, അസഭ്യം പറയുക, തെളിവ് നശിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങള്‍ മേയര്‍ക്കെതിരെ ചുമത്തണമെന്ന് യദു ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍ കുറ്റപത്രത്തില്‍ ആര്യയുടെയും ഭര്‍ത്താവിന്റെയും ആര്യയുടെ ബന്ധുവിന്റെയും പേരുകള്‍ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു.


