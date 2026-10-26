വനിതകള്ക്കായി പ്രത്യേക യോഗം, ഉപഹാരമായി താമര ചിഹ്നം, ധനുഷിന്റെ രാഷ്ട്രീയപ്രവേശനത്തിന് പിന്നില് ബിജെപി?
വനിതാ സന്നദ്ധപ്രവര്ത്തകര്ക്കായി നടന് ധനുഷ് വിളിച്ചുചേര്ത്ത യോഗത്തില് ബിജെപി ചിഹ്നമായ താമര ആലേഖനം ചെയ്ത ഉപഹാരം നല്കിയത് ചര്ച്ചയാകുന്നു. ധനുഷ് രാഷ്ട്രീയത്തിലിറങ്ങാന് പോവുകയാണെന്നും ഇതിന് പിന്നില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത് ബിജെപിയുമാണെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങളാണ് ഉയരുന്നത്.
രാഷ്ട്രീയപ്രവേശനത്തിന് മുന്നൊരുക്കമായാണ് ധനുഷ് തന്റെ ആരാധകസംഘടനയെ ജീവകാരുണ്യ സംഘടനയായി മാറ്റിയതെന്നാണ് തമിഴകത്തെ അടക്കം പറച്ചില്. തമിഴക എഴുച്ചി കഴകം എന്ന പേരില് താരം രാഷ്ട്രീയകക്ഷി രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. നടന് വിജയുടെ മാതൃകയില് ഫാന് അസോസിയേഷനുകള് വഴി ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തി രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടക്കാനുമാണ് ധനുഷിന്റെ തീരുമാനമെന്നാണ് സൂചന.
2,500+ hearts. One beautiful moment. A bond beyond words! ????❤️ DHANUSH NARPANI IYAKKAM’S MAGALIR ANI SANDHIPPU 2026. A celebration of love and gratitude, with silver vilakkus gifted to every woman who attended! @dhanushkraja #DhanushNarpaniIyakkam #MagalirAni #Dhanush https://t.co/ygfOkemGiy— Dhanush Narpani Iyakkam (@Dnarpaniiyakkam) October 25, 2026
2931ലെ തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്. ജീവകാരുണ്യ സംഘടനയിലെ 3000 പേര് വരുന്ന വനിതാപ്രവര്ത്തകരുടെ യോഗമാണ് ഞായറാഴ്ച ചെന്നൈയില് നടന്നത്. യോഗത്തില് പങ്കെടുത്ത 3000 പേര്ക്ക് വെള്ളികൊണ്ടുള്ള കാമാക്ഷി വിളക്കാണ് സമ്മാനിച്ചത്. വിളക്കിന്റെ അടിയില് ചെറുതായി താമര ചിഹ്നവും ആലേഖനം ചെയ്തിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് ധനുഷിന്റെ രാഷ്ട്രീയപ്രവേശനത്തിന് പിന്നില് ബിജെപിയാണെന്ന വാദം കോണ്ഗ്രസ് തമിഴ്നാട് അധ്യക്ഷനായ മാണിക്കം ടാഗോര് ഉയര്ത്തിയത്.