അരുണാചലിൽ സിയാങ് അണക്കെട്ടിനെതിരെ പ്രതിഷേധം അക്രമാസക്തം; 250 റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിച്ച് സർക്കാർ
അരുണാചല് പ്രദേശിലെ നിര്ദിഷ്ട 11,200 മെഗാവാട്ട് സിയാങ് അപ്പര് മള്ട്ടിപര്പ്പസ് പദ്ധതിക്കെതിരായ പ്രതിഷേധം പാസിഘട്ടില് അക്രമാസക്തമായതോടെ മേഖലയില് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിര്ദേശപ്രകാരം കേന്ദ്ര റിസര്വ് പൊലീസ് സേനയുടെ (CRPF) റാപ്പിഡ് ആക്ഷന് ഫോഴ്സിലെ (RAF) 250 ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൂടി പ്രദേശത്തേക്ക് അയച്ചു. പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതോടെ കാലങ്ങളായി തങ്ങള് അതിവസിക്കുന്ന ഭൂമിയില് നിന്നും കുടിയൊഴിപ്പിക്കലുണ്ടാകുമെന്നും ഉപജീവനമാര്ഗങ്ങള് തടസ്സപ്പെടുമെന്നുമുള്ള ആശങ്കകളാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്നില്. പരിസ്ഥിതി ആഘാതം സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകളും പദ്ധതിയെ സംബന്ധിച്ച് ഉയരുന്നുണ്ട്.
ഒക്ടോബര് 23-ന് രാത്രിയുണ്ടായ സംഘര്ഷത്തില് എന്എച്ച്പിസി ഓഫീസ്, പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്, പൊലീസ് വാഹനങ്ങള് എന്നിവ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയും തീകൊളുത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന് കലിങ് മൊയോങ്, എംഎല്എമാരായ ഓനി പന്യാങ്, നിനോങ് എറിങ് എന്നിവരുടെ വീടുകള്ക്ക് നേരെയും ആക്രമണങ്ങളുണ്ടായി. കല്ലേറില് 40-ലധികം സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് പരിക്കേറ്റതായാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്. ഇതോടെ പാസിഘട്ട്, മെബോ, റുക്സിന് മേഖലകളില് പൊതുയോഗങ്ങള്ക്കും ഘോഷയാത്രകള്ക്കും നിയന്ത്രണം ഏര്പ്പെടുത്തി.
Video shows chaotic clashes in India's Arunachal Pradesh during protests against the proposed 11,200 MW Siang Upper Multipurpose Project, showing thick smoke from tear gas, crowds, vehicles, and fires. Local indigenous groups called a 12-hour bandh over fears of displacing up to 150,000 people and environmental damage from the dam on the Siang River.— INDEPENDENT PRESS (@IpIndependent) October 24, 2026
പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രാഥമിക സാധ്യതാപഠനവും (PFR) സര്വേ നടപടികളും നിര്ത്തിവയ്ക്കുക, അറസ്റ്റിലായ പ്രവര്ത്തകരെ വിട്ടയക്കുക, മേഖലയില് വിന്യസിച്ച കേന്ദ്രസേനയെ പിന്വലിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളാണ് ആദി ഗോത്രസമൂഹത്തിലെ സംഘടനകള് ഉള്പ്പെടെയുള്ള പ്രതിഷേധക്കാര് മുന്നോട്ട് വെയ്ക്കുന്നത്. ആക്രമണങ്ങളെ അപലപിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി പേമ ഖണ്ഡു, പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകള് ചര്ച്ചകളിലൂടെ പരിഹരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജനങ്ങളുടെ ആശങ്കകള് പരിഹരിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ചൈന ടിബറ്റില് യാര്ലുങ് സാങ്പോ നദിയില് നിര്മിക്കാന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വന് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിക്ക് തന്ത്രപരമായ മറുപടി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇന്ത്യ ഏറെ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് സിയാങ് അപ്പര് മള്ട്ടിപര്പ്പസ് പദ്ധതിയെ കാണുന്നത്. എന്നാല് നിര്ധിഷ്ട ഡാം വരുന്നതോടെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങള് വെള്ളത്തിനടിയിലാകുമെന്ന ആശങ്ക ജനങ്ങള്ക്കുണ്ട്. ഇതിനൊപ്പം ഭൂകമ്പ സാധ്യതയും കുടിയൊഴിപ്പിക്കല് ആശങ്കകളും മേഖലയില് ശക്തമാണ്. കൂടാതെ ചൈന അരുണാചല് പ്രദേശ് അതിര്ത്തികളില് സാന്നിധ്യം വര്ധിപ്പിച്ചെന്ന തരത്തില് പ്രചരിക്കുന്ന വാര്ത്തകളും ആശങ്കകള് ഉയര്ത്തിയിട്ടുണ്ട്.