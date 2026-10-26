ഇസ്രായേല് പൊതുതിരെഞ്ഞെടുപ്പ് ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കാനിരിക്കെ അധിനിവേശ വെസ്റ്റ് ബാങ്കില് വ്യാപക സൈനികനടപടിയുമായി ഇസ്രായേല്.
ഇസ്രായേല് പൊതുതിരെഞ്ഞെടുപ്പ് ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കാനിരിക്കെ അധിനിവേശ വെസ്റ്റ് ബാങ്കില് വ്യാപക സൈനികനടപടിയുമായി ഇസ്രായേല്. വെള്ളിയാഴ്ച ഹൈബ്രോണില് നടന്ന വെടിവെപ്പില് 2 ഇസ്രായേലില് സൈനികര് കൊല്ലപ്പെടുകയും 3 പേര്ക്ക് പരിക്കേല്ക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഇസ്രായേല് സൈന്യം മേഖലയിലെ നിയന്ത്രണങ്ങളും പരിശോധനകളും കടുപ്പിച്ചത്.
നഗരത്തിലേക്കുള്ള മുഴുവന് പാതകളും ഇസ്രായേല് സൈന്യം അടച്ചുപൂട്ടി. ദേര് ബഹ, അല്- ജല്ദ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് നടപടി. ദേ ബഹയിലെ 500 ഫ്ലാറ്റുകളെങ്കിലും ഒഴിപ്പിച്ചതായാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. 300 കുട്ടികളടക്കം 2,200 ലധികം പലസ്തീങ്കാര് ഇതോടെ തെരുവിലായി. പ്രദേശം പൂര്ണമായും ഉപരോധത്തിലായതോടെ വൈദ്യസഹായവും ഭക്ഷണവും പോലും ലഭ്യമാവാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസങ്ങളിലായി 40ലധികം കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് ഇസ്രായേല് സേന പരിശോധന നടത്തിയത്. ഹമാസ്, ഇസ്ലാമിക് ജിഹാദ് സംഘടനകളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് 40 പലസ്തീനുകാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കുന്ന തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് പൂര്ത്തിയാകും വരെ നിയന്ത്രണങ്ങള് തുടരുമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്.
ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കുന്ന തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന് നെതന്യാഹുവിന്റെ ഭരണത്തിനും ഗാസയിലെയും ഇറാനിലെയും നടപടികളുടെയും ജനവിധിയായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.