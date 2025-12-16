സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Updated:
ചൊവ്വ, 16 ഡിസംബര് 2025 (08:26 IST)
കൊല്ലം: കൊല്ലം ജില്ലയിലെ നിലമേല് വാഴോടില് ശബരിമല തീര്ത്ഥാടകര് സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാര് കെഎസ്ആര്ടിസി സൂപ്പര്ഫാസ്റ്റ് ബസില് ഇടിച്ച് രണ്ട് പേര് മരിച്ചു. പൂജപ്പുര സ്വദേശികളായ ബിച്ചു ചന്ദ്രന്, സതീഷ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. കാറിലുണ്ടായിരുന്ന ഏഴ് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. കുട്ടിയെ ഉടന് തന്നെ വെഞ്ഞാറമൂടിനടുത്തുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ മെഡിക്കല് കോളേജ് ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
അപകടത്തിന്റെ ആഘാതത്തില് കാര് പൂര്ണ്ണമായും തകര്ന്നു. നാട്ടുകാര് സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം നടത്തിയെങ്കിലും ഫയര്ഫോഴ്സ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിക്കേറ്റവരെ പുറത്തെടുക്കാന് കാര് മുറിച്ചുമാറ്റുന്നതുവരെ അവര്ക്ക് കാത്തിരിക്കേണ്ടിവന്നു.