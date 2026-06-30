അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- Kerala Weather: അറബിക്കടലിനു മുകളിൽ ചക്രവാതച്ചുഴി, ന്യൂനമർദ്ദപാത്തിയും സജീവം; കാലവർഷം കനക്കും
- Kerala Monsoon: കാലവർഷം ഈസ് ബാക്ക്; ഇനി മഴ ദിവസങ്ങൾ
- നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനുശേഷം ഒടുവില് മണ്സൂണ് മുംബൈയിലെത്തി; കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഐഎംഡി മുന്നറിയിപ്പ്
- Kerala Rain : മഴ വടക്കോട്ട്; കണ്ണൂരിലും കാസർകോട്ടും യെല്ലോ അലർട്ട്; കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധം; തീരദേശങ്ങളിൽ അതീവ ജാഗ്രത
- കേരളത്തിനിത് കടം വാങ്ങിയ വൈദ്യുതി തിരിച്ചുനൽകാനുള്ള സമയം, എൽനിനോ ചതിച്ചതോടെ പ്രതിസന്ധി
കാലവര്ഷം കനിഞ്ഞില്ല: ഇത്തവണ ആലപ്പുഴയില് 28 ശതമാനം മഴ കുറവ്, വയനാട് ജില്ലയില് 67 ശതമാനം
കാലവര്ഷം കനിയാത്തതില് ഇത്തവണ ആലപ്പുഴയില് 28 ശതമാനം മഴ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഏറ്റവും കുറവ് വയനാട് ജില്ലയിലാണ്. കാലവര്ഷം ആരംഭിച്ച് ആഴ്ചകള് പിന്നിട്ടിട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ച മഴ സംസ്ഥാനത്ത് ലഭിക്കുന്നില്ല. ആലപ്പുഴയില് കാലവര്ഷത്തിന്റെ വരവ് വൈകുകയും മഴയുടെ അളവ് കുറയുകയും ചെയ്തു. മൂന്ന് ജില്ലകളില് മാത്രമാണ് സാധാരണ തോതില് മഴ ലഭിച്ചത്.
വയനാട്ടില് 67 ശതമാനം മഴ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം അടുത്ത 3 മണിക്കൂറില് കേരളത്തിലെ കാസറഗോഡ് (ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് : അടുത്ത മൂന്ന് മണിക്കൂര് മാത്രം) ജില്ലയില് ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ ശക്തമായ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറില് 50 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും, മറ്റെല്ലാ ജില്ലകളിലും നേരിയ/ഇടത്തരം മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറില് 40 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
എന്താണിത് കോൺഗ്രസെ, തോന്നുന്നത് പോലെ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം 15 മിനിറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ വരെ!
Kerala Plus One Third Allotment : പ്ലസ് വൺ മൂന്നാം അലോട്ട്മെൻറ്: ജൂൺ 29 മുതൽ പ്രവേശനം ആരംഭിക്കും
അറബിക്കടലിൽ ചക്രവാതചുഴി, വരും ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപകമഴ, ഓറഞ്ച്, യെല്ലോ അലർട്ടുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു
സ്ഫോടനത്തില് 12 ഇന്ത്യക്കാര് കൊല്ലപ്പെട്ടു; പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് ഖത്തര് അമീറില് നിന്ന് ഫോണ് കോള്
Kerala Weather: ചക്രവാതചുഴി, ശക്തമായ കാറ്റ്; സംസ്ഥാനത്ത് കാലവർഷം ശക്തമായി
യുദ്ധകാല നിയന്ത്രണങ്ങളില് ഇളവ്; രാജ്യത്ത് പെട്രോള്, ഡീസല് വില്പ്പനകളിലെ നിയന്ത്രണങ്ങള് ജൂലൈ 1ന് അവസാനിക്കും
ബോബി ചെമ്മണ്ണൂരിന്റെ മാപ്പപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നവെന്ന് ഹണി റോസ്
വ്യവസായി ബോബി ചെമ്മണ്ണൂരിന്റെ മാപ്പപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നതായി നടി ഹണി റോസ്. തന്നെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള പരാമർശങ്ങളിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിനോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു താരം. ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആ വ്യക്തിയെ ഉപദ്രവിക്കാനോ ദ്രോഹിക്കാനോ ഉള്ള യാതൊരു ഉദ്ദേശവും തനിക്കോ കുടുംബത്തിനോ ഇല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ നടി, ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കുടുംബത്തോട് കൂടി ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കുമെന്നും താരം മനോരമ ഓൺലൈനിനോടു പ്രതികരിച്ചു.