  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. Kerala Faces Power Crisis as El Nino Weakens Monsoon, KSEB Warns of Rolling Cuts Till June 30
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 18 June 2026 (09:34 IST)

കേരളത്തിനിത് കടം വാങ്ങിയ വൈദ്യുതി തിരിച്ചുനൽകാനുള്ള സമയം, എൽനിനോ ചതിച്ചതോടെ പ്രതിസന്ധി

കടുത്ത വൈദ്യുത പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് കേരളം കടന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കെഎസ്ഇബി.

Kerala power crisis, KSEB power cut, El Niño Kerala, Kerala electricity shortage, Kerala load shedding 2026, monsoon failure Kerala, KSEB power restriction June 2026
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Thu, 18 Jun 2026 (09:34 IST) Updated: Thu, 18 Jun 2026 (09:37 IST)
google-news
പസഫിക് സമുദ്രത്തില്‍ എല്‍നിനോ പ്രതിഭാസം ശക്തിപ്രാപിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്ന് അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ് വര്‍ദ്ധിച്ചതിനാല്‍ രാജ്യത്താകെ വൈദ്യുതി ലഭ്യതയില്‍ വലിയ തോതിലുള്ള കുറവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. വേനലില്‍ കേരളം വാങ്ങുന്ന വൈദ്യുതി മഴ ശക്തമാകുന്ന മണ്‍സൂണ്‍ മാസങ്ങളില്‍ തിരികെ നല്‍കുന്നതാണ് പതിവ്. ഇത്തവണ ജൂണ്‍ 16 മുതല്‍ മാര്‍ച്ച്, ഏപ്രില്‍ മാസങ്ങളില്‍ ഇതരസംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്ന് വായ്പയായെടുത്ത വൈദ്യുതി തിരികെ നല്‍കാമെന്നായിരുന്നു കരാര്‍. എന്നാല്‍ അപ്രതീക്ഷിതമായി പസഫിക് കടലില്‍ എല്‍നിനോ വന്നതോടെ കാലവര്‍ഷം ദുര്‍ബലമായിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ കടുത്ത വൈദ്യുത പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് കേരളം കടന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കെഎസ്ഇബി. ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിലാണ് നിലവിലെ വൈദ്യുതപ്രതിസന്ധി കെഎസ്ഇബി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
 
മഴ വിട്ട് നിന്നതോടെ നിലവില്‍ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വൈദ്യുതിക്ക് വരെ കേരളം ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ്. ഇതിനിടെയാണ് വായ്പയായെടുത്ത വൈദ്യുതി തിരിച്ചടക്കാനുള്ള സമയവും എത്തിചേര്‍ന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് ജൂണ്‍ 1-നുതന്നെ മണ്‍സൂണ്‍ എത്തിയെങ്കിലും മഴ വേണ്ടത്ര ശക്തിപ്രാപിക്കാത്തതിനാല്‍ അന്തരീക്ഷ താപനില കാര്യമായി കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആകെ 4100 മെഗാവാട്ടിന്റെ ആവശ്യകതയാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് എങ്കിലും 4900 മെഗാവാട്ട് വരെ ഉയരുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ട്. വൈദ്യുതി ഉപയോഗത്തിലും 10 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റിന്റെ വര്‍ദ്ധനയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 
 
 
ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനമായ 1700 മെഗാവാട്ടും കേന്ദ്ര നിലയങ്ങളില്‍നിന്നുള്ള 1701 മെഗാവാട്ടും ദീര്‍ഘകാല കരാറുകളിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്ന 612 മെഗാവാട്ടും വൈദ്യുതി പൂര്‍ണ്ണതോതില്‍ ലഭിക്കുമ്പോഴും മേല്‍പ്പറഞ്ഞ കാരണങ്ങളാല്‍ ഏതാണ്ട് 900 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതിയുടെ കുറവ് ജൂണ്‍ 16 മുതല്‍ 30 വരെ നിലനില്‍ക്കുകയാണ്. പവര്‍ എക്‌സ്‌ചേഞ്ചുകളിലെ വൈദ്യുതിലഭ്യതയും ഈ സവിശേഷസാഹചര്യത്തില്‍ 5% ആയി ചുരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഇക്കാരണങ്ങളാല്‍ ജൂണ്‍ 16-ന് രാത്രി 9-നും 12-നുമിടയില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ ചില ഭാഗങ്ങളില്‍ നേരിയ തോതിലുള്ള വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം വേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കെഎസ്ഇബി പറയുന്നു.
 
സാഹചര്യം വിലയിരുത്തുന്നതിന് ബഹു. വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ. സണ്ണി ജോസഫിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ പവര്‍ സെക്രട്ടറിയും കെ.എസ്.ഇ.ബി ചെയര്‍മാനുമായ   ഡോ. എം.ജി. രാജമാണിക്യം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അടിയന്തിരയോഗം വിളിച്ചുചേര്‍ത്തിരുന്നു. ദൈനംദിന കരാറുകളിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്ന പരമാവധി വൈദ്യുതി വാങ്ങിയെത്തിക്കണമെന്ന് വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. തുടര്‍ന്നുള്ള ദിവസങ്ങളില്‍ വൈദ്യുതി ലഭ്യതക്കുറവ് നിയന്ത്രണാതീതമാകുന്നപക്ഷം വൈദ്യുതി ശൃംഖലയുടെ സുസ്ഥിരത നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുന്നത് ലക്ഷ്യമിട്ട് അവശ്യം വേണ്ട വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതിന് കെ.എസ്.ഇ.ബി.ക്ക്  യോഗം അനുമതി നല്‍കി.  
വൈദ്യുതി ലഭ്യതയില്‍ രൂക്ഷമായ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍   ജൂണ്‍ 30 വരെ വൈകുന്നേരം 6-നും രാത്രി 12-നുമിടയില്‍ പരിമിതമായ തോതില്‍ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ആവശ്യമായി വന്നേക്കാമെന്നാണ് വൈദ്യുതിവകുപ്പ് അറിയിക്കുന്നത്.ALSO READ: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നുമുതൽ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

സംസ്ഥാനത്ത് ഷിഗെല്ല പടരുന്നു; ജാഗ്രത പാലിക്കുക

സംസ്ഥാനത്ത് ഷിഗെല്ല പടരുന്നു; ജാഗ്രത പാലിക്കുകകഴിഞ്ഞദിവസം സ്‌കൂളിലെ തന്നെ മൂന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഷിഗല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു

കോൺഗ്രസ് പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തുന്നവർ; ഡിഎംകെ-ആം ആദ്മി മുന്നണിയിലേക്ക് സിപിഎം എത്തുമോ?

കോൺഗ്രസ് പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തുന്നവർ; ഡിഎംകെ-ആം ആദ്മി മുന്നണിയിലേക്ക് സിപിഎം എത്തുമോ?കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ആം ആദ്മി നേതാവ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെ വേട്ടയാടിയപ്പോൾ അതിനൊപ്പം കൂടിയവരാണ് കോൺഗ്രസ്

ജോലി പോകുമോ?, മൂന്ന് വർഷത്തിനകം ജീവനക്കാരിൽ പകുതിയും എ ഐ ഏജൻ്റാകും, ഇന്ത്യൻ ഐടി മേഖലയെ ഞെട്ടിച്ച് ടിസിഎസ്

ജോലി പോകുമോ?, മൂന്ന് വർഷത്തിനകം ജീവനക്കാരിൽ പകുതിയും എ ഐ ഏജൻ്റാകും, ഇന്ത്യൻ ഐടി മേഖലയെ ഞെട്ടിച്ച് ടിസിഎസ്ടിസിഎസിന്റെ 31-ാമത് വാര്‍ഷിക ജനറല്‍ മീറ്റിംഗിലാണ് ചന്ദ്രശേഖരന്‍ ഈ നിര്‍ണായക പരാമര്‍ശം നടത്തിയത്.

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സംഘപരിവാറിനു വഴങ്ങുന്നോ? സെനറ്റ് നിയമനം വിവാദത്തിൽ

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സംഘപരിവാറിനു വഴങ്ങുന്നോ? സെനറ്റ് നിയമനം വിവാദത്തിൽബിജെപി ദേശീയ സമിതി അംഗം ജെ.പ്രമീളാദേവി ഉൾപ്പെടെ 19 സംഘപരിവാർ അനുകൂലികളെയാണ് ഗവർണർ സെനറ്റിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്

കെഎസ്ആർടിസിയിലെ സൗജന്യയാത്ര, ആദ്യ 100 ദിനം ഓർഡിനറി ബസുകളിൽ മാത്രം, പിന്നീട് മറ്റ് ബസുകളിലും!

കെഎസ്ആർടിസിയിലെ സൗജന്യയാത്ര, ആദ്യ 100 ദിനം ഓർഡിനറി ബസുകളിൽ മാത്രം, പിന്നീട് മറ്റ് ബസുകളിലും!മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശനും ഗതാഗത മന്ത്രി സിപി ജോണും നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയിലാണ് ധാരണയായത്.

നിപ പ്രതിരോധം: ഒരാൾ കൂടി ആശുപത്രി വിട്ടു: ആരോഗ്യപ്രവർത്തക ഉൾപ്പെടെ രണ്ടുപേരുടെ ഫലം നെഗറ്റീവ്; രോഗി വെന്റിലേറ്ററിൽ തുടരുന്നു

നിപ പ്രതിരോധം: ഒരാൾ കൂടി ആശുപത്രി വിട്ടു: ആരോഗ്യപ്രവർത്തക ഉൾപ്പെടെ രണ്ടുപേരുടെ ഫലം നെഗറ്റീവ്; രോഗി വെന്റിലേറ്ററിൽ തുടരുന്നുകോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അഞ്ചു പേരില്‍ ഒരാളെ കൂടി രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ കുറഞ്ഞതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഡിസ്ചാര്‍ജ് ചെയ്തു. ഇതോടെ സമ്പര്‍ക്കപ്പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട 9 പേരില്‍ ആകെ 5 പേര്‍ ആശുപത്രി വിട്ടു.

ഇന്ത്യയിലെ 12 സംസ്ഥാനങ്ങളെ എല്‍ നിനോ ബാധിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്; ഐഎംഡി പ്രവചനം ഇതാണ്

ഇന്ത്യയിലെ 12 സംസ്ഥാനങ്ങളെ എല്‍ നിനോ ബാധിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്; ഐഎംഡി പ്രവചനം ഇതാണ്ഇതിന് മറുപടിയായി, ഖാരിഫ് വിളകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും സാധ്യമായ നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ കുറയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകള്‍ കേന്ദ്ര കൃഷി മന്ത്രാലയം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഇറാന്‍- യുഎസ് സമാധാനക്കരാര്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍, എവിടെയാണ് മരവിപ്പിച്ച ഇറാന്റെ ശതകോടികള്‍?

ഇറാന്‍- യുഎസ് സമാധാനക്കരാര്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍, എവിടെയാണ് മരവിപ്പിച്ച ഇറാന്റെ ശതകോടികള്‍?കരാര്‍ നിലവില്‍ വരുന്നതോടെ ഇറാന്‍ ഉല്പന്നങ്ങള്‍ക്കേര്‍പ്പെടുത്തിയ ഉപരോധം യുഎസ് ഇളവ് അനുവദിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇതിന് പുറമെ ലോകമെങ്ങും മരവിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഇറാന്റെ ശതകോടികളും വിട്ടുനല്‍കും.

'പിഎം ശ്രീ ചവറ്റുകൊട്ടയിൽ എറിയുമെന്ന് പറഞ്ഞ കെ.എം.ഷാജി എവിടെ'; ലീഗിന്റെ ബിജെപി വിധേയത്വത്തിൽ വിമർശനം

'പിഎം ശ്രീ ചവറ്റുകൊട്ടയിൽ എറിയുമെന്ന് പറഞ്ഞ കെ.എം.ഷാജി എവിടെ'; ലീഗിന്റെ ബിജെപി വിധേയത്വത്തിൽ വിമർശനംമുസ്ലിം ലീഗ് പൂർണമായി ബിജെപിക്കു വിധേയപ്പെടുമ്പോൾ മന്ത്രി കെ.എം.ഷാജി അടക്കമുള്ള ലീഗ് നേതാക്കൾക്കു രൂക്ഷ വിമർശനം. സംസ്ഥാനത്ത് പിഎം ശ്രീ നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കിടയിൽ അസ്വസ്ഥത സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അമേരിക്ക -ഇറാന്‍ കരാര്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വന്നതായി ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ച് ട്രംപ്

അമേരിക്ക -ഇറാന്‍ കരാര്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വന്നതായി ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ച് ട്രംപ്ജി സെവന്‍ ഉച്ചകോടിയില്‍ പങ്കെടുത്ത് ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവല്‍ മക്രോണിനൊപ്പം നടത്തിയ അത്താഴവിരുന്നിലാണ് ഇറാന്‍ പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെഷസ്‌കിയാനും ട്രംപും ധാരണ പത്രത്തില്‍ ഒപ്പുവെച്ചത്.