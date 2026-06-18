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കേരളത്തിനിത് കടം വാങ്ങിയ വൈദ്യുതി തിരിച്ചുനൽകാനുള്ള സമയം, എൽനിനോ ചതിച്ചതോടെ പ്രതിസന്ധി
കടുത്ത വൈദ്യുത പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് കേരളം കടന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കെഎസ്ഇബി.
പസഫിക് സമുദ്രത്തില് എല്നിനോ പ്രതിഭാസം ശക്തിപ്രാപിച്ചതിനെത്തുടര്ന്ന് അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ് വര്ദ്ധിച്ചതിനാല് രാജ്യത്താകെ വൈദ്യുതി ലഭ്യതയില് വലിയ തോതിലുള്ള കുറവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. വേനലില് കേരളം വാങ്ങുന്ന വൈദ്യുതി മഴ ശക്തമാകുന്ന മണ്സൂണ് മാസങ്ങളില് തിരികെ നല്കുന്നതാണ് പതിവ്. ഇത്തവണ ജൂണ് 16 മുതല് മാര്ച്ച്, ഏപ്രില് മാസങ്ങളില് ഇതരസംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്ന് വായ്പയായെടുത്ത വൈദ്യുതി തിരികെ നല്കാമെന്നായിരുന്നു കരാര്. എന്നാല് അപ്രതീക്ഷിതമായി പസഫിക് കടലില് എല്നിനോ വന്നതോടെ കാലവര്ഷം ദുര്ബലമായിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ കടുത്ത വൈദ്യുത പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് കേരളം കടന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കെഎസ്ഇബി. ഫെയ്സ്ബുക്കില് പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിലാണ് നിലവിലെ വൈദ്യുതപ്രതിസന്ധി കെഎസ്ഇബി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
മഴ വിട്ട് നിന്നതോടെ നിലവില് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വൈദ്യുതിക്ക് വരെ കേരളം ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ്. ഇതിനിടെയാണ് വായ്പയായെടുത്ത വൈദ്യുതി തിരിച്ചടക്കാനുള്ള സമയവും എത്തിചേര്ന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് ജൂണ് 1-നുതന്നെ മണ്സൂണ് എത്തിയെങ്കിലും മഴ വേണ്ടത്ര ശക്തിപ്രാപിക്കാത്തതിനാല് അന്തരീക്ഷ താപനില കാര്യമായി കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആകെ 4100 മെഗാവാട്ടിന്റെ ആവശ്യകതയാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് എങ്കിലും 4900 മെഗാവാട്ട് വരെ ഉയരുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ട്. വൈദ്യുതി ഉപയോഗത്തിലും 10 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റിന്റെ വര്ദ്ധനയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനമായ 1700 മെഗാവാട്ടും കേന്ദ്ര നിലയങ്ങളില്നിന്നുള്ള 1701 മെഗാവാട്ടും ദീര്ഘകാല കരാറുകളിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്ന 612 മെഗാവാട്ടും വൈദ്യുതി പൂര്ണ്ണതോതില് ലഭിക്കുമ്പോഴും മേല്പ്പറഞ്ഞ കാരണങ്ങളാല് ഏതാണ്ട് 900 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതിയുടെ കുറവ് ജൂണ് 16 മുതല് 30 വരെ നിലനില്ക്കുകയാണ്. പവര് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിലെ വൈദ്യുതിലഭ്യതയും ഈ സവിശേഷസാഹചര്യത്തില് 5% ആയി ചുരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഇക്കാരണങ്ങളാല് ജൂണ് 16-ന് രാത്രി 9-നും 12-നുമിടയില് സംസ്ഥാനത്തെ ചില ഭാഗങ്ങളില് നേരിയ തോതിലുള്ള വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം വേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കെഎസ്ഇബി പറയുന്നു.
സാഹചര്യം വിലയിരുത്തുന്നതിന് ബഹു. വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ. സണ്ണി ജോസഫിന്റെ നേതൃത്വത്തില് പവര് സെക്രട്ടറിയും കെ.എസ്.ഇ.ബി ചെയര്മാനുമായ ഡോ. എം.ജി. രാജമാണിക്യം ഉള്പ്പെടെയുള്ള ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അടിയന്തിരയോഗം വിളിച്ചുചേര്ത്തിരുന്നു. ദൈനംദിന കരാറുകളിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്ന പരമാവധി വൈദ്യുതി വാങ്ങിയെത്തിക്കണമെന്ന് വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി നിര്ദ്ദേശിച്ചു. തുടര്ന്നുള്ള ദിവസങ്ങളില് വൈദ്യുതി ലഭ്യതക്കുറവ് നിയന്ത്രണാതീതമാകുന്നപക്ഷം വൈദ്യുതി ശൃംഖലയുടെ സുസ്ഥിരത നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുന്നത് ലക്ഷ്യമിട്ട് അവശ്യം വേണ്ട വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഏര്പ്പെടുത്തുന്നതിന് കെ.എസ്.ഇ.ബി.ക്ക് യോഗം അനുമതി നല്കി.
വൈദ്യുതി ലഭ്യതയില് രൂക്ഷമായ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തില് ജൂണ് 30 വരെ വൈകുന്നേരം 6-നും രാത്രി 12-നുമിടയില് പരിമിതമായ തോതില് വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ആവശ്യമായി വന്നേക്കാമെന്നാണ് വൈദ്യുതിവകുപ്പ് അറിയിക്കുന്നത്.ALSO READ: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നുമുതൽ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം