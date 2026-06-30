അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- ആദ്യമായി കൃത്രിമബുദ്ധി വകുപ്പ് രൂപീകരിച്ച് കേരള സര്ക്കാര്; കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്ക് ചുമതല
- ഖത്തറില് കൂടിക്കാഴ്ച; അമേരിക്കയും ഇറാനും ആക്രമണം നിര്ത്താന് ധാരണയായി
- കറാച്ചിയിലെ റേഞ്ചേഴ്സ് ആസ്ഥാനത്തിനു നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണം: അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ മൂന്ന് പ്രവിശ്യകള് ലക്ഷ്യമിട്ട് പാകിസ്ഥാന്റെ വ്യോമാക്രമണം
- റഷ്യ മറ്റൊരു രാജ്യത്തിനും വില്ക്കുകയോ നല്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ഏറ്റവും ശക്തമായ 5 ആയുധങ്ങള് ഇവയാണ്
- വെനസ്വല ഭൂകമ്പത്തില് മരണം 920 ആയി; 50000ത്തിലധികം പേരെ കാണാനില്ല
എ ഐ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കി ചൈനയിൽ പുതിയ നിയമം, പേട്രിയറ്റിലെ പെരിസ്കോപ് പോലെയാണോ കാര്യങ്ങൾ ?
നേരത്തെ ന്യൂനപക്ഷമായ ഉയിഗുര് മുസ്ലീങ്ങളെ ചൈന തടവില് പാര്പ്പിച്ച വിഷയങ്ങള് അന്താരാഷ്ടതലത്തില് ചര്ച്ചയായിരുന്നു.
ഒരുകാലത്ത് ഭരണകൂടങ്ങള് ജനങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് സൈന്യത്തെയും പോലീസിനെയും നിയമങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ചായിരുന്നു. കാലം മാറിയപ്പോള് ഇന്നത് കൃത്രിമബുദ്ധിയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷ മെച്ചപ്പെടുത്താനും പൊതുസേവനങ്ങള് കാര്യക്ഷമമാക്കാനും കഴിയുന്ന അതേ സാങ്കേതികവിദ്യ തന്നെ ജനങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കാനും ഉപയോഗിക്കാമെന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവര്ക്കും അറിവുള്ളതാണ്. ഇപ്പോഴിതാ ചൈനയില് വംശീയ ഐക്യവും പുരോഗതിയും ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടുവന്ന നിയമമാണ് ആഗോളതലത്തില് തന്നെ പുതിയ ആശങ്കകള് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.
വിവിധ വംശീയ വിഭാഗങ്ങള്ക്കിടയില് ഐക്യം വളര്ത്തുകയും ദേശീയ ഏകീകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് നിയമത്തിലൂടെ ചൈന ലക്ഷ്യം വെയ്ക്കുന്നത്. ചൈനയിലുടനീളമുള്ള 56 വംശീയ വിഭാഗങ്ങളെ ഭൂരിപക്ഷമായ ഹാന് ചൈനീസ് സംസ്കാരവുമായി ലയിപ്പിക്കാനാണ് സര്ക്കാര് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എന്നതാണ് നിയമത്തിനെതിരെ ഉയരുന്ന ആരോപണം. നിയമം വഴി ചൈനീസ് ഭാഷയായി മാന്ദരിന് നിര്ബന്ധിതമാക്കി. കുട്ടികളില് ഹാനികരമെന്ന് സര്ക്കാര് വിശ്വസിക്കുന്ന ആശയങ്ങള് വളര്ത്തുന്ന മാതാപിതാക്കളെ ശിക്ഷിക്കാന് നിയമം അനുവാദം നല്കുന്നു. ചൈനയ്ക്ക് പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന ചൈനീസ് പൗരന്മാര്ക്കും നിയമം ബാധകമായിരിക്കും.
China has passed the Ethnic Unity and Progress Promotion Law, which takes effect on July 1. pic.twitter.com/vAxM3yzmJ6— Chinese Mission to UN (@Chinamission2un) June 29, 2026
തായ്വാന്, ടിബറ്റില് നിന്ന് പാലായനം ചെയ്ത് ഇന്ത്യയില് വന്നവരായ ജനങ്ങള് എന്നിവരെ കൂടി ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് നിയമമെന്നാണ് സൂചന.രാജ്യത്തെ സര്ക്കാര് വിമര്ശകരെ കണ്ടെത്താന് മാത്രമല്ല ഭാവിയില് വിമര്ശകരാകാന് സാധ്യതയുള്ളവരെ കൂടി കണ്ടെത്താന് കൃത്രിമബുദ്ധിയിലൂടെ സര്ക്കാരിനാകും. വ്യക്തികളുടെ ദൈനംദിന ശീലങ്ങള്,ബ്രൗസിങ് ഹിസ്റ്ററി എന്നിവ വിശകലനം ചെയ്യാനായി ഗീഡ്ജ് നെറ്റ്വര്ക്ക്സ്(Geedge Networks) എന്ന കമ്പനി നിര്മിച്ചെടുത്ത എ ഐ ടൂളാണ് ഇതിനായി ചൈനീസ് സര്ക്കാര് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
NEW: #China’s new "Ethnic Unity and Progress" law, which takes effect on July 1, will serve as a tool for its “sinicization of religion” campaign and threatens freedom of religion and other human rights for Tibetan Buddhists, Uyghur Muslims, Christians, Falun Gong… pic.twitter.com/q5ciOr6Dfs— Fortify Rights (@FortifyRights) June 30, 2026
നേരത്തെ ന്യൂനപക്ഷമായ ഉയിഗുര് മുസ്ലീങ്ങളെ ചൈന തടവില് പാര്പ്പിച്ച വിഷയങ്ങള് അന്താരാഷ്ടതലത്തില് ചര്ച്ചയായിരുന്നു. രാജ്യത്തെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളില് ചൈനീസ് സംസ്കാരവും ഭാഷയും ചൈന അടിച്ചേല്പ്പിക്കുന്ന ആക്ഷേപം കാലങ്ങളായി നിലനില്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്കാണ് എ ഐ സേവനങ്ങള് കൂടി ചൈനീസ് സര്ക്കാര് ഉള്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
പൗരന്മാര് എവിടേക്ക് പോകുന്നു, ആരുമായി സംസാരിക്കുന്നു, എന്താണ് വായിക്കുന്നത്, എന്താണ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്, എന്താണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്-ഇവയെല്ലാം വലിയ തോതില് ശേഖരിക്കുകയും വിശകലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സംവിധാനങ്ങള് സാങ്കേതികമായി ഇന്ന് സാധ്യമായിക്കഴിഞ്ഞു. AI അതിവേഗത്തില് വന്തോതിലുള്ള ഡാറ്റ വിശകലനം ചെയ്യാന് കഴിയുന്നതിനാല്, മനുഷ്യശേഷിയാല് അസാധ്യമായിരുന്ന നിരീക്ഷണ രീതികള് ഇപ്പോള് പ്രായോഗികമാണ്.
സാങ്കേതികവിദ്യ എത്ര പുരോഗമിച്ചാലും, അതിന്റെ ഉപയോഗം ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടണം എന്നതാണ് അടിസ്ഥാന തത്വം. എന്നാല് സാങ്കേതികമായ മുന്നേറ്റങ്ങള് ഭരണകൂടങ്ങള് അവരുടെ താല്പര്യങ്ങള്ക്കായി ഉപയോഗിക്കാന് സാധ്യത അധികമാണെന്ന സൂചനയാണ് ചൈനയിലെ പുതിയ നിയമം നല്കുന്നത്.ALSO READ: ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ പാകിസ്ഥാന് ചൈനയില് നിന്ന് ആണവായുധങ്ങള് തേടി; അന്വേഷണ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ഡ്രോപ്പ് സൈറ്റിന്റെ റിപ്പോര്ട്ട്