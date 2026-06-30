  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. വിദേശവാര്‍ത്ത
  4. China's Ethnic Unity Law Sparks Global Debate on AI, Surveillance, and State Control
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 30 June 2026 (14:59 IST)

എ ഐ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കി ചൈനയിൽ പുതിയ നിയമം, പേട്രിയറ്റിലെ പെരിസ്കോപ് പോലെയാണോ കാര്യങ്ങൾ ?

നേരത്തെ ന്യൂനപക്ഷമായ ഉയിഗുര്‍ മുസ്ലീങ്ങളെ ചൈന തടവില്‍ പാര്‍പ്പിച്ച വിഷയങ്ങള്‍ അന്താരാഷ്ടതലത്തില്‍ ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു.

AI Governance,Artificial Intelligence,AI and Government,China Ethnic Unity Law,State Surveillance
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Tue, 30 Jun 2026 (14:59 IST) Updated: Tue, 30 Jun 2026 (15:01 IST)
google-news
ഒരുകാലത്ത് ഭരണകൂടങ്ങള്‍ ജനങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് സൈന്യത്തെയും പോലീസിനെയും നിയമങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ചായിരുന്നു. കാലം മാറിയപ്പോള്‍ ഇന്നത് കൃത്രിമബുദ്ധിയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷ മെച്ചപ്പെടുത്താനും പൊതുസേവനങ്ങള്‍ കാര്യക്ഷമമാക്കാനും കഴിയുന്ന അതേ സാങ്കേതികവിദ്യ തന്നെ ജനങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കാനും ഉപയോഗിക്കാമെന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവര്‍ക്കും അറിവുള്ളതാണ്. ഇപ്പോഴിതാ ചൈനയില്‍ വംശീയ ഐക്യവും പുരോഗതിയും ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടുവന്ന നിയമമാണ് ആഗോളതലത്തില്‍ തന്നെ പുതിയ ആശങ്കകള്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.
 
 വിവിധ വംശീയ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ഐക്യം വളര്‍ത്തുകയും ദേശീയ ഏകീകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് നിയമത്തിലൂടെ ചൈന ലക്ഷ്യം വെയ്ക്കുന്നത്. ചൈനയിലുടനീളമുള്ള 56 വംശീയ വിഭാഗങ്ങളെ ഭൂരിപക്ഷമായ ഹാന്‍ ചൈനീസ് സംസ്‌കാരവുമായി ലയിപ്പിക്കാനാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എന്നതാണ് നിയമത്തിനെതിരെ ഉയരുന്ന ആരോപണം. നിയമം വഴി ചൈനീസ് ഭാഷയായി മാന്ദരിന്‍ നിര്‍ബന്ധിതമാക്കി. കുട്ടികളില്‍ ഹാനികരമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ വിശ്വസിക്കുന്ന ആശയങ്ങള്‍ വളര്‍ത്തുന്ന മാതാപിതാക്കളെ ശിക്ഷിക്കാന്‍ നിയമം അനുവാദം നല്‍കുന്നു. ചൈനയ്ക്ക് പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന ചൈനീസ് പൗരന്മാര്‍ക്കും നിയമം ബാധകമായിരിക്കും.
 
തായ്വാന്‍, ടിബറ്റില്‍ നിന്ന് പാലായനം ചെയ്ത് ഇന്ത്യയില്‍ വന്നവരായ ജനങ്ങള്‍ എന്നിവരെ കൂടി ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് നിയമമെന്നാണ് സൂചന.രാജ്യത്തെ സര്‍ക്കാര്‍ വിമര്‍ശകരെ കണ്ടെത്താന്‍ മാത്രമല്ല ഭാവിയില്‍ വിമര്‍ശകരാകാന്‍ സാധ്യതയുള്ളവരെ കൂടി കണ്ടെത്താന്‍ കൃത്രിമബുദ്ധിയിലൂടെ സര്‍ക്കാരിനാകും. വ്യക്തികളുടെ ദൈനംദിന ശീലങ്ങള്‍,ബ്രൗസിങ് ഹിസ്റ്ററി എന്നിവ വിശകലനം ചെയ്യാനായി ഗീഡ്ജ് നെറ്റ്വര്‍ക്ക്‌സ്(Geedge Networks) എന്ന കമ്പനി നിര്‍മിച്ചെടുത്ത എ ഐ ടൂളാണ് ഇതിനായി ചൈനീസ് സര്‍ക്കാര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
 
നേരത്തെ ന്യൂനപക്ഷമായ ഉയിഗുര്‍ മുസ്ലീങ്ങളെ ചൈന തടവില്‍ പാര്‍പ്പിച്ച വിഷയങ്ങള്‍ അന്താരാഷ്ടതലത്തില്‍ ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു. രാജ്യത്തെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളില്‍ ചൈനീസ് സംസ്‌കാരവും ഭാഷയും ചൈന അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കുന്ന ആക്ഷേപം കാലങ്ങളായി നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്കാണ് എ ഐ സേവനങ്ങള്‍ കൂടി ചൈനീസ് സര്‍ക്കാര്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
 
 പൗരന്മാര്‍ എവിടേക്ക് പോകുന്നു, ആരുമായി സംസാരിക്കുന്നു, എന്താണ് വായിക്കുന്നത്, എന്താണ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്, എന്താണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്-ഇവയെല്ലാം വലിയ തോതില്‍ ശേഖരിക്കുകയും വിശകലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സംവിധാനങ്ങള്‍ സാങ്കേതികമായി  ഇന്ന് സാധ്യമായിക്കഴിഞ്ഞു. AI അതിവേഗത്തില്‍ വന്‍തോതിലുള്ള ഡാറ്റ വിശകലനം ചെയ്യാന്‍ കഴിയുന്നതിനാല്‍, മനുഷ്യശേഷിയാല്‍ അസാധ്യമായിരുന്ന നിരീക്ഷണ രീതികള്‍ ഇപ്പോള്‍ പ്രായോഗികമാണ്.
 
 സാങ്കേതികവിദ്യ എത്ര പുരോഗമിച്ചാലും, അതിന്റെ ഉപയോഗം ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടണം എന്നതാണ്  അടിസ്ഥാന തത്വം. എന്നാല്‍ സാങ്കേതികമായ മുന്നേറ്റങ്ങള്‍ ഭരണകൂടങ്ങള്‍ അവരുടെ താല്പര്യങ്ങള്‍ക്കായി ഉപയോഗിക്കാന്‍ സാധ്യത അധികമാണെന്ന സൂചനയാണ് ചൈനയിലെ പുതിയ നിയമം നല്‍കുന്നത്.ALSO READ: ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ പാകിസ്ഥാന്‍ ചൈനയില്‍ നിന്ന് ആണവായുധങ്ങള്‍ തേടി; അന്വേഷണ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ഡ്രോപ്പ് സൈറ്റിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട്
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

എന്താണിത് കോൺഗ്രസെ, തോന്നുന്നത് പോലെ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം 15 മിനിറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ വരെ!

എന്താണിത് കോൺഗ്രസെ, തോന്നുന്നത് പോലെ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം 15 മിനിറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ വരെ!നേരത്തെ അറിയിച്ച വൈകീട്ട് 6 മുതല്‍ 12 വരെ മാത്രമല്ല അതിന് മുന്‍പും പിന്‍പുമെല്ലാം പല തവണ വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്നുണ്ട്.

Kerala Plus One Third Allotment : പ്ലസ് വൺ മൂന്നാം അലോട്ട്‌മെൻറ്: ജൂൺ 29 മുതൽ പ്രവേശനം ആരംഭിക്കും

Kerala Plus One Third Allotment : പ്ലസ് വൺ മൂന്നാം അലോട്ട്‌മെൻറ്: ജൂൺ 29 മുതൽ പ്രവേശനം ആരംഭിക്കുംപ്ലസ് വണ്‍ പ്രവേശനത്തിന്റെ മെറിറ്റ് ക്വാട്ടയിലെ മൂന്നാമത്തേതും അവസാനത്തേതുമായ അലോട്ട്മെന്റ് റിസള്‍ട്ട് ജൂണ്‍ 29 ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. പ്രവേശനം ജൂലൈ 3 ന് വൈകിട്ട് 5 മണി വരെ നടക്കും.

അറബിക്കടലിൽ ചക്രവാതചുഴി, വരും ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപകമഴ, ഓറഞ്ച്, യെല്ലോ അലർട്ടുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു

അറബിക്കടലിൽ ചക്രവാതചുഴി, വരും ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപകമഴ, ഓറഞ്ച്, യെല്ലോ അലർട്ടുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചുകേരളത്തിൽ അടുത്ത 5 ദിവസം അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. ചക്രവാതച്ചുഴിയും ന്യൂനമർദപാത്തിയും മൂലം കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്.

ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം ഇന്നുമുതൽ

ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം ഇന്നുമുതൽജൂലൈ മൂന്നിനകം പെൻഷൻ വിതരണം പൂർത്തിയാക്കണമെന്നാണ് ഉത്തരവ്

സ്‌ഫോടനത്തില്‍ 12 ഇന്ത്യക്കാര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു; പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് ഖത്തര്‍ അമീറില്‍ നിന്ന് ഫോണ്‍ കോള്‍

സ്‌ഫോടനത്തില്‍ 12 ഇന്ത്യക്കാര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു; പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് ഖത്തര്‍ അമീറില്‍ നിന്ന് ഫോണ്‍ കോള്‍ഇന്ത്യക്കാര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ഖത്തറിലെ അമീര്‍ തമീം ബിന്‍ ഹമദ് അല്‍ താനിയില്‍ നിന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച ഒരു ഫോണ്‍ കോള്‍ ലഭിച്ചു. എക്സിലെ ഒരു പോസ്റ്റില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയാണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

ഫോൺ നമ്പർ പങ്കുവെയ്ക്കണ്ട, യൂസർ നെയിം മതി : പുതിയ പരിഷ്കരണവുമായി വാട്സാപ്പ്

ഫോൺ നമ്പർ പങ്കുവെയ്ക്കണ്ട, യൂസർ നെയിം മതി : പുതിയ പരിഷ്കരണവുമായി വാട്സാപ്പ്ഫോണ്‍നമ്പര്‍ കൈമാറാതെ തന്നെ വാട്‌സാപ്പ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഫീച്ചര്‍ ഉടന്‍ ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് വാട്‌സാപ്പിന്റെ മാതൃകമ്പനിയായ മെറ്റ. ഫോണ്‍ നമ്പറിന് പകരം പ്രത്യേകം യൂസര്‍ നെയിമുകള്‍ തെരെഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സംവിധാനമാകും മെറ്റ ഒരുക്കുക.

ടിനി ടോമിനെതിരെ കേസെടുക്കാം; അൻസിബയുടെ പരാതിയിൽ കോടതി നിർദേശം

ടിനി ടോമിനെതിരെ കേസെടുക്കാം; അൻസിബയുടെ പരാതിയിൽ കോടതി നിർദേശംനടി അൻസിബ ഹസന്റെ പരാതിയിൽ നടൻ ടിനി ടോമിനെതിരെ കേസെടുക്കാമെന്ന് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതി. വർഗീയ അധിക്ഷേപ പരാതിയിലാണ് ടിനി ടോമിനെ പ്രതി ചേർത്ത് കേസെടുക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ കണ്ടില്ലെന്നു നടിച്ച് സതീശൻ; പഞ്ഞമാസ സഹായം ഇല്ല

മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ കണ്ടില്ലെന്നു നടിച്ച് സതീശൻ; പഞ്ഞമാസ സഹായം ഇല്ലമത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കു തൊഴിലില്ലാത്ത പഞ്ഞമാസങ്ങളിൽ ലഭിക്കേണ്ട സഹായം മുടങ്ങിയതിൽ പ്രതിഷേധം. ട്രോളിങ് നിരോധന കാലയളവിൽ 6,000 രൂപയാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കു സർക്കാർ നൽകേണ്ട സഹായം. ഈ തുക ട്രോളിങ് നിരോധനം പകുതിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കു കിട്ടിയിട്ടില്ല.

ഭർത്താവിനേക്കാൾ വരുമാനമുള്ള ഭാര്യയ്ക്ക് ജീവനാംശം നൽകേണ്ടതില്ല : കർണാടക ഹൈക്കോടതി

ഭർത്താവിനേക്കാൾ വരുമാനമുള്ള ഭാര്യയ്ക്ക് ജീവനാംശം നൽകേണ്ടതില്ല : കർണാടക ഹൈക്കോടതിസ്ത്രീയാണെന്ന ഒറ്റക്കാരണത്താല്‍ മാത്രം ജീവനാംശം അനുവദിക്കാനാവില്ലെന്നും ഇരുകക്ഷികളുടെയും സാമ്പത്തിക സാഹചര്യം, വരുമാനം, ജീവിതനിലവാരം എന്നിവയും സമഗ്രമായി പരിശോധിക്കണമെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

എസ്ഐആറിൽ പേരുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടും: മുന്നറിയിപ്പുമായി ഡികെ ശിവകുമാർ

എസ്ഐആറിൽ പേരുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടും: മുന്നറിയിപ്പുമായി ഡികെ ശിവകുമാർവോട്ടര്‍പട്ടികയില്‍ പേരുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും വോട്ടവകാശം നഷ്ടപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ നഷ്ടപ്പെടുമെന്നും ഡികെ ശിവകുമാര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.