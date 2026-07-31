'ഇത് ദൈവഹിതമായി തോന്നുന്നു, ഭക്തര് സമര്പ്പിക്കുന്ന നെയ്യ് ഇനിമുതല് അരവണയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കും': കെ ജയകുമാര്
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമലയിലേക്ക് ഇനി പുറത്തുനിന്ന് നെയ്യ് വാങ്ങില്ലെന്ന് തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് (ടിഡിബി) പ്രസിഡന്റ് കെ. ജയകുമാര് പറഞ്ഞു.വരാനിരിക്കുന്ന മണ്ഡലകാലം മുതല്, അരവണ ഉള്പ്പെടെയുള്ള പ്രസാദങ്ങള് തയ്യാറാക്കാന് ഭക്തര് വഴിപാടായി കൊണ്ടുവരുന്ന നെയ്യ് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കൂ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മില്മ നെയ്യ് വിതരണത്തിലെ ക്രമക്കേടുകള് സംബന്ധിച്ച ബോര്ഡ് യോഗത്തിന് മുന്നോടിയായി മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 'മില്മ വിതരണം ചെയ്ത നെയ്യുടെ ഗുണനിലവാരത്തെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ പരാതികളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ സീസണിലാണ് അത്തരം പ്രശ്നങ്ങള് ഉണ്ടായത്. മില്മയുടെ ആഭ്യന്തര അന്വേഷണം തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്പുതന്നെ ഈ വര്ഷത്തെ അരവണ നിര്മ്മാണത്തിനായി പുറത്തുനിന്ന് നെയ്യ് വാങ്ങേണ്ടതില്ലെന്ന് ഞങ്ങള് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.
ഭക്തര് ആവശ്യത്തിലധികം നെയ്യ് ശബരിമലയില് എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങള് അത്തരമൊരു തീരുമാനമെടുത്തത്. ഇപ്പോള് തോന്നുന്നത് അതൊരു ദൈവഹിതമായിരുന്നു എന്നാണ്. അത്തരമൊരു തീരുമാനമെടുക്കാന് ഞങ്ങളെ നയിച്ചത് ദൈവമാണ്.' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.