'താഴെ തിരുമുറ്റത്തു നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങള്‍ കണ്ട് പേടിയായി, ജീവിതത്തില്‍ ഇത്രയും തിരക്ക് കണ്ടിട്ടില്ല': കെ ജയകുമാര്‍

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ചൊവ്വ, 18 നവംബര് 2025 (19:53 IST)
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമലയിലെ തിരക്കിനെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ച് തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് പ്രസിഡന്റ് കെ. ജയകുമാര്. തന്റെ ജീവിതത്തില് ഇതുവരെ കണ്ടതില് വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ തിരക്കാണിതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സന്നിധാനത്ത് എത്താന് വനത്തിലൂടെയുള്ള ഇതര പാതകള് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തരെക്കൊണ്ട് ഇപ്പോള് പുണ്യമല നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നിരവധി ഭക്തര് 18 മണിക്കൂറിലധികം നീണ്ട ക്യൂവില് നിന്ന ശേഷമാണ് ശ്രീകോവിലില് എത്തിയത്.
തിരക്ക് കാരണം പമ്പയില് എത്തിയ ഭക്തര് മല കയറരുതെന്ന് ഞങ്ങള് നിര്ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. മരക്കൂട്ടം മുതല് ശരംകുത്തി വരെ ഇരുപതോളം ക്യൂ കോംപ്ലക്സുകള് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് ഇവയുടെ ഉദ്ദേശ്യം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല. അത് പോലീസിന്റെ തെറ്റല്ല. ക്യൂ കോംപ്ലക്സുകളില് ആളുകള് പ്രവേശിക്കുന്നില്ലെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. മാസ്റ്റര് പ്ലാനിന്റെ ഭാഗമായി ഇത് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവര്ക്ക് വെള്ളവും ബിസ്കറ്റും നല്കുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങള് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇന്നോ നാളെയോ നടപ്പിലാക്കും. ഭക്തരെ ക്യൂ കോംപ്ലക്സില് ഇരുത്താന് നടപടി സ്വീകരിക്കും.
നിലയ്ക്കലില് ഇന്ന് സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗിനായി ഏഴ് സ്ഥലങ്ങള് കൂടി സജ്ജമാക്കും. പമ്പയില് നാലെണ്ണം കൂടിയുണ്ട്. ലോവര് തിരുമുറ്റത്തെ തിരക്ക് കണ്ടപ്പോള് എനിക്കും പേടിയായി. ഭക്തര്ക്ക് പതിനെട്ടാം പടികള് പതുക്കെ കയറാന് അനുവദിക്കണമെന്ന് നിര്ദ്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ഭക്തര്ക്കും വെള്ളം എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങള് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടോയ്ലറ്റുകള് വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാന് തമിഴ്നാട്ടില് നിന്ന് 200 പേരെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ട മിക്ക പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെട്ടുവരികയാണ്. നിലവില് പമ്പ അടഞ്ഞുകിടക്കുകയും വൃത്തിഹീനവുമാണ്. അത് ഉടന് വൃത്തിയാക്കാന് ഞങ്ങള് നടപടികള് സ്വീകരിക്കും എന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.