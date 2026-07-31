കരാർ അറബിക്കടലിൽ ഒഴുക്കുമെന്ന് തള്ളിമറിച്ചു, പി എം ശ്രീ തീരുമാനത്തിൽ വെട്ടിലായത് ശരിക്കും മുസ്ലീം ലീഗ്
പി എം ശ്രീയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് കോണ്ഗ്രസ് സര്ക്കാര് തീരുമാനിച്ചതോടെ വെട്ടിലായത് മുസ്ലീം ലീഗ്. പദ്ധതിയില് നിന്നും നിയമപരമായി പിന്മാറാനാകില്ലെന്നാണ് സര്ക്കാര് ഉയര്ത്തുന്ന ന്യായീകരണം. സ്കൂളുകളും സിലബസും സംസ്ഥാനത്തിന് തീരുമാനിക്കാനാകണം എന്ന ഉപാധി മുന്നോട്ട് വെയ്ക്കാനാണ് നിലവില് കേരളം ഒരുങ്ങുന്നത്. കരാറുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ ലീഗ് അണികള്ക്കും മുസ്ലീം സംഘടനകള്ക്കും ഇടയില് വലിയ അതൃപ്തിയാണ് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം യുഡിഎഫ് കണ്വീനര് പി എം ശ്രീ തുടരുമെന്ന് പ്രസ്താവന നടത്തിയിരുന്നു. മൂന്നംഗ മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതി റിപ്പോര്ട്ട് നല്കാനിരിക്കെ കണ്വീനര് തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത് മുന്നണി മര്യാദയ്ക്ക് നിരക്കുന്നതല്ലെന്ന് ലീഗ് തുറന്ന് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. യുഡിഎഫ് യോഗത്തില് ഫോര്വേഡ് ബ്ലോക്ക് വിഷയം ഉയര്ത്തിയപ്പോഴും ആലോചിക്കാം എന്ന മറുപടിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നല്കിയത്. യുഡിഎഫ് നേതാക്കള്ക്കിടയില് അന്തിമ ചര്ച്ച നടക്കാതെയാണ് തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്ന് ലീഗ് നേതൃത്വം പറയുന്നു.
ഒരിക്കല് ഒപ്പിട്ട പദ്ധതിയില് നിന്നും സംസ്ഥാനത്തിന് ഏകപക്ഷീയമായി പിന്മാറാനാകില്ലെന്നതാണ് വിഷയത്തില് സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന്റെ നിലപാട്. പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുമ്പോള് എന്തെല്ലാം ഇളവുകള് ആവശ്യപ്പെടണമെന്ന കാര്യത്തില് മന്ത്രിസഭ ഉപസമിതിയാകും തീരുമാനമെടുക്കുക. നേരത്തെ എല്ഡിഎഫ് സര്ക്കാരിന്റെ കാലയളവില് പി എം ശ്രീ ചര്ച്ചകള് സജീവമായിരുന്നപ്പോള് യുഡിഎഫ് അധികാരത്തില് വന്നാല് കരാര് അറബിക്കടലില് ഒഴുക്കുമെന്നതായിരുന്നു ലീഗിന്റെ നിലപാട്. ലീഗ് കൂടി സഖ്യകക്ഷിയായ യുഡിഎഫ് സര്ക്കാര് പദ്ധതി അംഗീകരിച്ചാല് ബിജെപിക്ക് രാഷ്ട്രീയപരമായ ആയുധം കൂടിയാകും ഇത് നല്കുക.