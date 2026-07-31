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  4. Complaint filed after 2,000 used condoms were found discarded on MC Road in Chengannur
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Friday, 31 July 2026 (19:14 IST)

ചെങ്ങന്നൂരിലെ എംസി റോഡില്‍ ഉപയോഗിച്ച 2,000 കോണ്ടം വലിച്ചെറിഞ്ഞ നിലയില്‍, പരാതി

Complaint filed
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Fri, 31 Jul 2026 (19:19 IST)
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ചെങ്ങന്നൂര്‍: ഓടുന്ന വാഹനത്തില്‍ നിന്ന് റോഡിന്റെ മധ്യഭാഗത്തേക്ക് ഏകദേശം 2,000 കോണ്ടംങ്ങള്‍ വലിച്ചെറിഞ്ഞ സംഭവത്തില്‍ പരാതി നല്‍കി. ചെങ്ങന്നൂര്‍ എം.സി. റോഡിലെ വെള്ളാവൂര്‍ ജംഗ്ഷന് സമീപമാണ് സംഭവം നടന്നത്. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി പത്ത് മണിയോടെയാണ് റോഡില്‍ കോണ്ടം നിക്ഷേപിച്ചത്. ഉപയോഗിച്ചതും ഉപയോഗിക്കാത്തതുമായ കോണ്ടങ്ങള്‍ ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.
 
'ഓടുന്ന വാഹനത്തില്‍ നിന്ന് റോഡിലേക്ക് കോണ്ടം വലിച്ചെറിഞ്ഞതായാണ് വിവരം. കുറ്റക്കാര്‍ക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കും. റോഡില്‍ നിന്ന് അവ ഉടന്‍ നീക്കം ചെയ്യാന്‍ മുനിസിപ്പല്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്,' മുനിസിപ്പല്‍ കൗണ്‍സിലര്‍ വരുണ്‍ മട്ടയ്ക്കല്‍ പറഞ്ഞു.റോഡില്‍ കോണ്ടം തള്ളാന്‍ ഉപയോഗിച്ച വാഹനം തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി ആ പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പോലീസ് പരിശോധിച്ചുതുടങ്ങി.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
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