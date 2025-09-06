രേണുക വേണു|
Mohanlal
and TJ Gnanavel: സൂര്യ ചിത്രം 'ജയ് ഭീം', രജനികാന്ത് ചിത്രം 'വേട്ടൈയന്' എന്നിവയിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ സംവിധായകന് ടി.ജെ.ജ്ഞാനവേല് ചിത്രത്തില് മോഹന്ലാല് നായകനാകുമെന്ന് റിപ്പോര്ട്ടുകള്. ശരവണ ഭവന് ഹോട്ടല് ശൃംഖല സ്ഥാപകന് പിച്ചൈ രാജഗോപാലിന്റെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ചിത്രമായിരിക്കും ഇതെന്നാണ് വിവരം.
ടി.ജെ.ജ്ഞാനവേല് മോഹന്ലാലുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയെന്നും പിച്ചൈ രാജഗോപാലിന്റെ ജീവിതം ആസ്പദമാക്കി ചെയ്യാന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന 'ദോശ കിങ്' എന്ന പ്രൊജക്ടിന്റെ വണ്ലൈന് പറഞ്ഞുകേള്പ്പിച്ചെന്നുമാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്. ചര്ച്ചകള് പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിലാണ്. കഥ കേട്ട മോഹന്ലാല് അനുകൂലമായി പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രൊജക്ടിനെ കുറിച്ച് കൂടുതല് വ്യക്തത ലഭിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നെന്നും ദി വീക്ക് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഹേമന്ത് റാവു ആയിരിക്കും കോ-റൈറ്റര്.
ശരവണ ഭവന് സ്ഥാപകന് എന്നതിലുപരി ഒരു കൊലപാതക കേസിലൂടെ കുപ്രസിദ്ധി നേടിയ വ്യക്തി കൂടിയാണ് പി.രാജഗോപാല്. തൊഴിലാളിയുടെ മകളെ വിവാഹം കഴിക്കാന് പെണ്കുട്ടിയുടെ ഭര്ത്താവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസില് രാജഗോപാലിന് സുപ്രീം കോടതി ജീവപര്യന്തം തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നു. 2019 ലാണ് രാജഗോപാല് അന്തരിച്ചത്.