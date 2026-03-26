വ്യാഴം, 26 മാര്‍ച്ച് 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

അന്തിമ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രം ഇന്ന് വ്യക്തമാകും; 257 നാമനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ തള്ളി

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വ്യാഴം, 26 മാര്‍ച്ച് 2026 (16:09 IST)
തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നാമനിര്‍ദ്ദേശ പത്രിക സമര്‍പ്പിച്ച 1,254 പേരില്‍ 257 പേരുടെ പത്രികകള്‍ സൂക്ഷ്മപരിശോധനയില്‍ തള്ളി.ആകെ 12 സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികള്‍ പത്രിക പിന്‍വലിച്ചു. തല്‍ഫലമായി ഡമ്മി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 985 സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികള്‍ മത്സരരംഗത്തുണ്ട്. പ്രധാന മുന്നണി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളുടെ പത്രികകളൊന്നും നിരസിക്കപ്പെട്ടില്ല.

നാമനിര്‍ദ്ദേശ പത്രിക പിന്‍വലിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ഇന്നാണ്. ഡമ്മി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികള്‍ ഇന്ന് പിന്‍വലിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, അതിനുശേഷം സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളുടെ അന്തിമ പട്ടിക സ്ഥിരീകരിക്കും. ജില്ലകളില്‍ തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികള്‍ ഉള്ളത് - 115. ഏറ്റവും കുറവ് വയനാട്ടിലാണ് 22 പേര്‍.
മണ്ഡലങ്ങളില്‍ കോഴിക്കോടുള്ള കൊടുവള്ളിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികള്‍, 17.

ഏറ്റവും കുറവ് സംവരണ മണ്ഡലങ്ങളായ തൃശ്ശൂരിലെ നാട്ടികയിലും വയനാട്ടിലെ മാനന്തവാടിയിലുമാണ്, മൂന്ന് പേര്‍ വീതം. ചൊവ്വാഴ്ച പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്ത് 2.72 കോടി വോട്ടര്‍മാരുണ്ട്.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :