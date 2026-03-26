സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വ്യാഴം, 26 മാര്ച്ച് 2026 (16:36 IST)
കരിങ്കടലില് തുര്ക്കി കമ്പനിയുടെ എണ്ണ കപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണം. റഷ്യയില് നിന്ന് അസംസ്കൃത എണ്ണയുമായി പോവുകയായിരുന്ന എണ്ണ കപ്പലിന് നേരെയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. കപ്പലിന്റെ എന്ജിന് റൂമില് സ്ഫോടനം ഉണ്ടായി. തുര്ക്കി ഗതാഗത മന്ത്രി അബ്ദുല് ഖാദര് ഉറലോലു ആണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ഡ്രോണുകള്ക്ക് പകരം ജലനിരപ്പിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആളില്ല ഉപരിതല വാഹന ഉപയോഗിച്ചാണ് സ്ഫോടനം നടത്തിയത് എന്നാണ് സംശയം.
അതേസമയം കുവൈറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില് ഡ്രോണ് ആക്രമണത്തില് ഇന്ധന ടാങ്കിന് തീപിടിച്ചു. ആളപായമൊന്നും റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. തീ അണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള് പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് കുവൈറ്റ് സിവില് ഏവിയേഷന് അധികൃതര് അറിയിച്ചു. മിസൈല്, ഡ്രോണ് ആക്രമണങ്ങള്ക്ക് നേരെ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങള് പ്രതികരിച്ചതായി കുവൈറ്റ് സൈന്യം സോഷ്യല് മീഡിയയില് അറിയിച്ചു. വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങള് ആക്രമണങ്ങളെ തടഞ്ഞതിന്റെ ഫലമായാണ് സ്ഫോടനങ്ങള് ഉണ്ടായതെന്ന് സൈന്യം സ്ഥിരീകരിച്ചു.
അതേസമയം ഇറാനിയന് ആക്രമണത്തില് ബഹ്റൈനിലെ ഒരു കമ്പനിക്ക് തീപിടിച്ചു. സിവില് ഡിഫന്സ് അംഗങ്ങള് തീ അണച്ചതായി ബഹ്റൈന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. കിഴക്കന് മേഖലയിലെ എട്ട് ഡ്രോണുകള് വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങള് നശിപ്പിച്ചതായും സൗദി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഏഴ് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും 16 യുഎവികളും വെടിവച്ചിട്ടതായി യുഎഇ അറിയിച്ചു. മാര്ച്ച് 23 ന് ഇറാനില് നിന്ന് വിക്ഷേപിച്ച ഏഴ് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും 16 യുഎവികളും യുഎഇ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങള് നശിപ്പിച്ചു.