26 മാര്‍ച്ച് 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി അനധികൃത പണമൊഴുക്ക് തടയാന്‍ പ്രത്യേക നടപടി ആരംഭിച്ച് പോലീസ്

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വ്യാഴം, 26 മാര്‍ച്ച് 2026 (13:26 IST)

തിരുവനന്തപുരം: തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാനത്തേക്ക് കള്ളപ്പണം, മയക്കുമരുന്ന്, സ്വര്‍ണം എന്നിവയുടെ വന്‍തോതിലുള്ള ഒഴുക്ക് തടയാന്‍ പോലീസ് പ്രത്യേക പരിശോധന ആരംഭിച്ചു.69 അതിര്‍ത്തി ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളില്‍ 24 മണിക്കൂറും പരിശോധന നടക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ അവിടെ സിസിടിവി ക്യാമറകളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കള്ളപ്പണം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ഓരോ മണ്ഡലത്തിലും മൂന്ന് ഫ്‌ലൈയിംഗ് സ്‌ക്വാഡുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ആറ് ടീമുകളെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മുമ്പ് ഇത്തരം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കണ്ട പ്രദേശങ്ങളില്‍ സ്‌ക്വാഡുകളുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിയാക്കി. കള്ളപ്പണവും മയക്കുമരുന്നും കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ ഐജി പി പ്രകാശിനെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മുന്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ സ്വകാര്യ ബസുകളിലൂടെയും വിമാനങ്ങളിലൂടെയും പോലും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്ന് വലിയ അളവില്‍ കണക്കില്‍പ്പെടാത്ത പണം കടത്തിയിരുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോള്‍ കള്ളപ്പണത്തിന്റെ വരവ് വര്‍ദ്ധിച്ചേക്കാമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു.

പ്രചാരണ ചെലവുകള്‍ കര്‍ശനമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും അനധികൃത പണമൊഴുക്ക് തടയുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ക്കും കമ്മീഷന്‍ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോ മണ്ഡലത്തിലും പരിശോധനകള്‍ക്കായി മൂന്ന് ഫ്‌ലൈയിംഗ് സ്‌ക്വാഡുകള്‍, സ്റ്റാറ്റിക് സര്‍വൈലന്‍സ് ടീമുകള്‍, പോലീസ് യൂണിറ്റുകള്‍ എന്നിവ വിന്യസിക്കും. കള്ളപ്പണം കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് തഹസില്‍ദാര്‍മാരും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും നേതൃത്വം നല്‍കും.


