സാദിഖലി തങ്ങളെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനുള്ള പോസ്റ്റിന് പിന്നിൽ കാപ്പാ പ്രതി, 15 കോടി ആവശ്യപ്പെട്ടു, പ്രതി ഒളിവിലെന്ന് പോലീസ്

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വ്യാഴം, 26 മാര്ച്ച് 2026 (15:34 IST)
പാണക്കാട് സാദിഖലി തങ്ങള്ക്കെതിരെ അപകീര്ത്തികരമായ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇടത് ബ്ലാക്ക് മെയിലിങ്ങിനായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ്. കാപ്പ കേസ് പ്രതിയായ മുഹമ്മദ് റോഷനാണ് പോസ്റ്റിന് പിന്നിലെന്നും വ്യാജ ദൃശ്യങ്ങള് കാണിച്ച് സാദിഖലി തങ്ങളുടെ ബന്ധുവില് നിന്നും പ്രതി 15 കോടി രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നുമാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. ഇത് നിരസിച്ചതോടെ വ്യാജ ഫേസ്ബുക്ക് ഐഡിയില് നിന്നും അപകീര്ത്തിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.
മു ഈനലി തങ്ങളെയാണ് മുഹമ്മദ് റോഷന് പണത്തിനായി സമീപിച്ചത്. ഇടനിലക്കാര് വഴിയായിരുന്നു ഭീഷണി. അതേസമയം വിവാദ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിട്ടത് റോഷന് തന്നെയാണോ എന്ന കാര്യം വ്യക്തമായിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യത്തില് ഐ പി അഡ്രസ് അടക്കമുള്ള ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകള് പോലീസ് ശേഖരിച്ച് വരികയാണ്. സാദിഖലി തങ്ങളെ അപകീര്ത്തിപ്പെടുത്താനുള്ള പോസ്റ്റ് ഫെസ്യ്ബുക്കില് വന്നതിന് പിന്നാലെ തന്നെ മുസ്ലീം ലീഗ് പരാതി നല്കിയിരുന്നു. പെരിന്തല്മണ്ണ പോലീസാണ് കേസ് ഏറ്റെടുത്തത്. പ്രതിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞെങ്കിലും പിടികൂടാനായിട്ടില്ല. ഇയാള് ഒളിവിലാണെന്നും വൈകാതെ പിടികൂടാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു.