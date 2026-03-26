സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വ്യാഴം, 26 മാര്ച്ച് 2026 (12:59 IST)
തിരുവനന്തപുരം: എല്പിജി ക്ഷാമം മൂലം അടച്ചുപൂട്ടിയ സംസ്ഥാനത്തെ റെസ്റ്റോറന്റുകള് വീണ്ടും പ്രവര്ത്തനക്ഷമമായി. ലഭ്യമായ പാചക വാതകം, വിറക് അടുപ്പുകള്, ഇന്ഡക്ഷന് കുക്കറുകള് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഹോട്ടല് അടുക്കളകള് വീണ്ടും സജീവമാക്കുന്നു. ഹോട്ടലുകള് സ്ഥിരമായി അടച്ചുപൂട്ടുന്നത് ഈ മേഖലയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങളുപയോഗിച്ച് ഹോട്ടലുകള് തുറക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.
എന്നാല് ഹോട്ടലുകള് മുമ്പത്തെപ്പോലെ വിഭവസമൃദ്ധമാകണമെങ്കില് പാചകവാതക ക്ഷാമം ഇല്ലാതാക്കണം. നിലവില് ഒന്നോ രണ്ടോ ഇനങ്ങളില് മാത്രമേ പ്രഭാതഭക്ഷണം വിളമ്പുന്നുള്ളൂ. മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരു ഇനം മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ. ഹോട്ടലുകളില് ഉച്ചഭക്ഷണം വളരെ അപൂര്വമായി മാത്രമേ വിളമ്പുന്നുള്ളൂ. മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും ബിരിയാണി മാത്രമാണ് വിളമ്പുന്നത്. നിലവില് ഹോട്ടലുകള്ക്കും കാറ്ററിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും എല്പിജി ലഭ്യമാണ്.
എന്നിരുന്നാലും പരിമിതമായ അളവില് മാത്രമേ ലഭ്യമാകുന്നുള്ളൂ . ആവശ്യകതയുടെ 20% മാത്രമേ ഈ രീതിയില് ലഭ്യമാകൂ എന്ന് ഹോട്ടല് ഉടമകള് പറയുന്നു. പാചക വാതക ക്ഷാമം കാരണം മിക്ക ഹോട്ടലുകളും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുടെ വില 30% വരെ വര്ദ്ധിപ്പിച്ചു.