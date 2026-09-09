  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. Teacher asks student who collapsed in the classroom
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Wednesday, 9 September 2026 (18:17 IST)

ക്ലാസ് മുറിയില്‍ കുഴഞ്ഞുവീണ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയോട് 'നീ ഇതുവരെ മരിച്ചില്ലേ?' എന്ന് അധ്യാപിക; പ്രതിഷേധം

School Student, Dark Room, Punishment,Kerala News,സ്കൂൾ വിദ്യാർഥി, ഇരുണ്ടമുറി, ശിക്ഷ, കേരള വാർത്ത
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Wed, 9 Sep 2026 (20:04 IST)
google-news
കണ്ണൂര്‍: ഇരിട്ടി കുന്നോത്തെ സെന്റ് ജോസഫ് യു.പി. സ്‌കൂളില്‍ ക്ലാസ് മുറിയില്‍ കുഴഞ്ഞുവീണ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയോട് മോശമായി പെരുമാറിയെന്നാരോപിച്ച് അധ്യാപകയ്‌ക്കെതിരെ വിമര്‍ശനം ഉയരുന്നു. ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളുള്ള വിദ്യാര്‍ത്ഥിക്ക് തലകറക്കം അനുഭവപ്പെടുകയും കുഴഞ്ഞുവീണ് ബോധം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോള്‍ ലിന്‍ഡോ ജോസ് എന്ന അധ്യാപിക 'നീ ഇതുവരെ മരിച്ചില്ലേ?' എന്ന് ചോദിച്ചതായി ആരോപണമുണ്ട്. അധ്യാപിക കുട്ടിയെ ചവിട്ടിയതായും വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുടെ രക്ഷിതാക്കള്‍ ആരോപിക്കുന്നു.
 
വിദ്യാര്‍ത്ഥിക്ക് പതിവായി ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും സ്‌കൂള്‍ അധികൃതര്‍ക്ക് ഇക്കാര്യം അറിയാമായിരുന്നുവെന്നുമാണ് വിവരം. അതിനാല്‍ ആവശ്യമായ മുന്‍കരുതലുകള്‍ സ്വീകരിക്കുകയും കുട്ടിക്ക് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നല്‍കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല്‍ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് മാത്രം സ്‌കൂളില്‍ ജോലിയില്‍ പ്രവേശിച്ച ലിന്‍ഡോ ജോസ് കുട്ടിയോട് മോശമായാണ് പെരുമാറിയതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ അധ്യാപിക വിശദീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തി. 
 
വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് അറിവില്ലായിരുന്നെന്ന് ലിന്‍ഡോ ജോസ് പറഞ്ഞു. കുട്ടിയെ മര്‍ദ്ദിച്ചെന്ന ആരോപണം നിഷേധിച്ച അവര്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയെ ശാസിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നും വ്യക്തമാക്കി. ഈ സംഭവം വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധത്തിന് വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. അധ്യാപികയുടെ പെരുമാറ്റത്തെച്ചൊല്ലി കടുത്ത വിമര്‍ശനമാണ് ഉയരുന്നത്.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദ്ദസാധ്യത, കടുത്ത വേനലിന് ആശ്വാസം, നാളെ മുതൽ മഴ!

കടമെടുത്ത് മുടിപ്പിക്കുമോ? സതീശൻ സർക്കാർ 100 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ കടം 15,000 കോടി കടന്നു !

കടമെടുത്ത് മുടിപ്പിക്കുമോ? സതീശൻ സർക്കാർ 100 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ കടം 15,000 കോടി കടന്നു !വി.ഡി.സതീശൻ സർക്കാർ കടമെടുപ്പിൽ റോക്കറ്റ് വേഗം കുതിക്കുന്നു. അധികാരത്തിലെത്തി മൂന്ന് മാസം പിന്നിടുമ്പോൾ ഏഴ് തവണയാണ് സതീശൻ സർക്കാർ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രതിമാസം ശരാശരി 3,000 കോടി എന്ന നിലയിൽ കടമെടുപ്പ് തുടരുകയാണ്.

തലയടിച്ച് തകർത്ത അക്രമി അഭിമുഖവുമായി നടക്കുന്നു, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉപരോധിച്ച് സിജെപി, ഡൽഹിയിൽ നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ

തലയടിച്ച് തകർത്ത അക്രമി അഭിമുഖവുമായി നടക്കുന്നു, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉപരോധിച്ച് സിജെപി, ഡൽഹിയിൽ നാടകീയ സംഭവങ്ങൾരാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും സിജെപി പ്രതിഷേധം. ജന്തര്‍ മന്തറില്‍ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടയില്‍ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകയായ നിഷു ആസാദിന്റെ പിതാവ് സഞ്ജയ് കുമാറിന്റെ തലയോട്ടി അടിച്ചുതകര്‍ത്ത സംഭവത്തില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പോലീസ് ഉപരോധം.

മുസ്ലീമാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ നേരിട്ടത് ക്രൂര മർദ്ദനം, ഡൽഹി പോലീസിനെതിരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ

മുസ്ലീമാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ നേരിട്ടത് ക്രൂര മർദ്ദനം, ഡൽഹി പോലീസിനെതിരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകർഡല്‍ഹിയില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്തയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങില്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഡല്‍ഹി പോലീസില്‍ നിന്ന് ക്രൂരമായ അതിക്രമം നേരിടേണ്ടി വന്നെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി വനിതാ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍.

മോദിയുടെ നിശബ്ദത; മണിപ്പൂരിൽ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് 306 പേർ, 49 പേരെ കാണാനില്ല

മോദിയുടെ നിശബ്ദത; മണിപ്പൂരിൽ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് 306 പേർ, 49 പേരെ കാണാനില്ലമണിപ്പൂരിലെ വർഗീയ കലാപത്തിൽ ഇതുവരെ 306 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി സർക്കാർ. 2023 മുതലുള്ള കണക്ക് പ്രകാരമാണിത്. 49 പേരെ കാണാനില്ല. സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ഗോവിന്ദാസ് കോന്തൗജമാണ് ഇക്കാര്യം നിയമസഭയിൽ അറിയിച്ചത്.

ആരാകും വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ, കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ സജീവം: അയിഷ പോറ്റിയ്ക്കായി വിഡി പക്ഷം, ദീപ്തിക്കായി കെ സി

ആരാകും വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ, കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ സജീവം: അയിഷ പോറ്റിയ്ക്കായി വിഡി പക്ഷം, ദീപ്തിക്കായി കെ സിസംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷന്‍ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള നിയമനത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനുള്ളില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ സജീവം.

കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രിയദര്‍ശിനി പദ്ധതിക്കെതിരായ പരാതി കോമ്പറ്റിഷന്‍ കമ്മീഷന്‍ തള്ളി

കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രിയദര്‍ശിനി പദ്ധതിക്കെതിരായ പരാതി കോമ്പറ്റിഷന്‍ കമ്മീഷന്‍ തള്ളിസംസ്ഥാനത്ത് സ്ത്രീകള്‍ക്കും ട്രാന്‍സ്ജെന്‍ഡര്‍ വിഭാഗക്കാര്‍ക്കും സൗജന്യ യാത്ര അനുവദിക്കുന്ന 'പ്രിയദര്‍ശിനി പദ്ധതി'യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള സര്‍ക്കാരിനും കെഎസ്ആര്‍ടിസിക്കുമെതിരെ നല്‍കിയ പരാതി മത്സരനിയന്ത്രണ അതോറിറ്റിയായ സിസിഐ (CCI) തള്ളി.

ഡെന്റല്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥി നിതിന്‍ രാജിന്റെ മരണം: ഡോ എംകെ റാമിന് ജാമ്യം

ഡെന്റല്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥി നിതിന്‍ രാജിന്റെ മരണം: ഡോ എംകെ റാമിന് ജാമ്യംറാമിനെ കസ്റ്റഡിയില്‍ വിട്ടുകിട്ടണമെന്ന അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ ആവശ്യം തള്ളിക്കൊണ്ട് കോടതി അദ്ദേഹത്തിന് ജാമ്യം അനുവദിച്ചു.

ക്ലാസ് മുറിയില്‍ കുഴഞ്ഞുവീണ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയോട് 'നീ ഇതുവരെ മരിച്ചില്ലേ?' എന്ന് അധ്യാപിക; പ്രതിഷേധം

ക്ലാസ് മുറിയില്‍ കുഴഞ്ഞുവീണ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയോട് 'നീ ഇതുവരെ മരിച്ചില്ലേ?' എന്ന് അധ്യാപിക; പ്രതിഷേധംആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളുള്ള വിദ്യാര്‍ത്ഥിക്ക് തലകറക്കം അനുഭവപ്പെടുകയും കുഴഞ്ഞുവീണ് ബോധം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോള്‍ ലിന്‍ഡോ ജോസ് എന്ന അധ്യാപിക 'നീ ഇതുവരെ മരിച്ചില്ലേ?' എന്ന് ചോദിച്ചതായി ആരോപണമുണ്ട്. അധ്യാപിക കുട്ടിയെ ചവിട്ടിയതായും വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുടെ രക്ഷിതാക്കള്‍ ആരോപിക്കുന്നു.

ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദ്ദസാധ്യത, കടുത്ത വേനലിന് ആശ്വാസം, നാളെ മുതൽ മഴ!

ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദ്ദസാധ്യത, കടുത്ത വേനലിന് ആശ്വാസം, നാളെ മുതൽ മഴ!വടക്കന്‍ ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലിനും അതിനോട് ചേര്‍ന്ന ബംഗ്ലാദേശ് തീരപ്രദേശത്തിനും മുകളിലായി ചക്രവാതചുഴി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഇതിന്റെ സ്വാധീനഫലമായി 2026 സെപ്റ്റംബര്‍ 10-ഓടെ വടക്കന്‍ ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലിനും സമീപ പ്രദേശങ്ങള്‍ക്കും മുകളിലായി ന്യൂന മര്‍ദ്ദം രൂപപ്പെടാന്‍ സാധ്യത.

എഐസിസിയിൽ അഴിച്ചുപണികൾക്കൊരുങ്ങി രാഹുൽ ഗാന്ധി, 60 ശതമാനം ഭാരവാഹികളെയും മാറ്റും, ലക്ഷ്യം 2029 ലോകസഭാ തിരെഞ്ഞെടുപ്പ്

എഐസിസിയിൽ അഴിച്ചുപണികൾക്കൊരുങ്ങി രാഹുൽ ഗാന്ധി, 60 ശതമാനം ഭാരവാഹികളെയും മാറ്റും, ലക്ഷ്യം 2029 ലോകസഭാ തിരെഞ്ഞെടുപ്പ്2029ലെ ലോകസഭാ തിരെഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്‍പായി എ.ഐ.സി.സി സെക്രട്ടറിമാരുടെയും ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിമാരുടെയും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തി മികച്ച പുതിയ നേതൃനിരയെ വളര്‍ത്തിയെടുക്കാനാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് നീക്കം