ക്ലാസ് മുറിയില് കുഴഞ്ഞുവീണ വിദ്യാര്ത്ഥിയോട് 'നീ ഇതുവരെ മരിച്ചില്ലേ?' എന്ന് അധ്യാപിക; പ്രതിഷേധം
കണ്ണൂര്: ഇരിട്ടി കുന്നോത്തെ സെന്റ് ജോസഫ് യു.പി. സ്കൂളില് ക്ലാസ് മുറിയില് കുഴഞ്ഞുവീണ വിദ്യാര്ത്ഥിയോട് മോശമായി പെരുമാറിയെന്നാരോപിച്ച് അധ്യാപകയ്ക്കെതിരെ വിമര്ശനം ഉയരുന്നു. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുള്ള വിദ്യാര്ത്ഥിക്ക് തലകറക്കം അനുഭവപ്പെടുകയും കുഴഞ്ഞുവീണ് ബോധം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോള് ലിന്ഡോ ജോസ് എന്ന അധ്യാപിക 'നീ ഇതുവരെ മരിച്ചില്ലേ?' എന്ന് ചോദിച്ചതായി ആരോപണമുണ്ട്. അധ്യാപിക കുട്ടിയെ ചവിട്ടിയതായും വിദ്യാര്ത്ഥിയുടെ രക്ഷിതാക്കള് ആരോപിക്കുന്നു.
വിദ്യാര്ത്ഥിക്ക് പതിവായി ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള് ഉണ്ടാകാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും സ്കൂള് അധികൃതര്ക്ക് ഇക്കാര്യം അറിയാമായിരുന്നുവെന്നുമാണ് വിവരം. അതിനാല് ആവശ്യമായ മുന്കരുതലുകള് സ്വീകരിക്കുകയും കുട്ടിക്ക് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നല്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് മാത്രം സ്കൂളില് ജോലിയില് പ്രവേശിച്ച ലിന്ഡോ ജോസ് കുട്ടിയോട് മോശമായാണ് പെരുമാറിയതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ അധ്യാപിക വിശദീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തി.
വിദ്യാര്ത്ഥിയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് അറിവില്ലായിരുന്നെന്ന് ലിന്ഡോ ജോസ് പറഞ്ഞു. കുട്ടിയെ മര്ദ്ദിച്ചെന്ന ആരോപണം നിഷേധിച്ച അവര് വിദ്യാര്ത്ഥിയെ ശാസിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നും വ്യക്തമാക്കി. ഈ സംഭവം വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധത്തിന് വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. അധ്യാപികയുടെ പെരുമാറ്റത്തെച്ചൊല്ലി കടുത്ത വിമര്ശനമാണ് ഉയരുന്നത്.