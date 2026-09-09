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  4. Even my children asked me if the power outages started after I became Chairman
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Wednesday, 9 September 2026 (12:00 IST)

'ഞാന്‍ ചെയര്‍മാന്‍ ആയതിനുശേഷമാണോ വൈദ്യുതി മുടക്കം തുടങ്ങിയതെന്ന് എന്റെ മക്കള്‍ പോലും എന്നോട് ചോദിച്ചു': കെഎസ്ഇബി സിഎംഡി

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Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Wed, 9 Sep 2026 (11:03 IST)
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തിരുവനന്തപുരം: 'നിങ്ങള്‍ കെ.എസ്.ഇ.ബി. ചെയര്‍മാന്‍ ആയതിനു ശേഷമല്ലേ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം തുടങ്ങിയതെന്ന് എന്റെ മക്കള്‍ പോലും എന്നോട് ചോദിച്ചു. പ്രതിസന്ധിക്ക് പിന്നിലെ സാഹചര്യങ്ങള്‍ ഞാന്‍ അവരോടും വിശദീകരിച്ചു.' സംസ്ഥാനത്ത് നിലനില്‍ക്കുന്ന വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ച് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെയാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോര്‍ഡ് (കെ.എസ്.ഇ.ബി) സി.എം.ഡി ഡോ. എം.ജി. രാജമാണിക്യം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
 
വൈദ്യുതി ക്ഷാമം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ പരമാവധി വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം കുറച്ചുകൊണ്ട് പൊതുജനങ്ങള്‍ സഹകരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു. എല്‍ നിനോ പ്രതിഭാസം മൂലമുള്ള ഉയര്‍ന്ന താപനിലയും വര്‍ധിച്ച വൈദ്യുതി ഉപഭോഗവും പ്രതിസന്ധി കൂടുതല്‍ രൂക്ഷമാക്കിയെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 
 
അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് രൂക്ഷമാകുന്ന വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ വൈദ്യുതി മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ് ഇന്ന് ഉന്നതതല യോഗം വിളിച്ചുചേര്‍ത്തു. രാവിലെ 11-ന് നടക്കുന്ന യോഗത്തില്‍ കെ.എസ്.ഇ.ബി. സി.എം.ഡി. ഡോ. എം.ജി. രാജമാണിക്യം, ഡയറക്ടര്‍മാര്‍, മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ എന്നിവര്‍ പങ്കെടുക്കും.
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ശ്രീനു എസ്
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