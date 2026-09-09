എഐസിസിയിൽ അഴിച്ചുപണികൾക്കൊരുങ്ങി രാഹുൽ ഗാന്ധി, 60 ശതമാനം ഭാരവാഹികളെയും മാറ്റും, ലക്ഷ്യം 2029 ലോകസഭാ തിരെഞ്ഞെടുപ്പ്
2029-ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ട് അഖിലേന്ത്യാ കോണ്ഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയില് (AICC) വന് സംഘടന അഴിച്ചുപണിക്കൊരുങ്ങി രാഹുല് ഗാന്ധി.
ന്യൂഡല്ഹി: 2029-ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ട് അഖിലേന്ത്യാ കോണ്ഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയില് (AICC) വന് സംഘടന അഴിച്ചുപണിക്കൊരുങ്ങി രാഹുല് ഗാന്ധി. 2029ലെ ലോകസഭാ തിരെഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്പായി എ.ഐ.സി.സി സെക്രട്ടറിമാരുടെയും ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിമാരുടെയും പ്രവര്ത്തനങ്ങള് വിലയിരുത്തി മികച്ച പുതിയ നേതൃനിരയെ വളര്ത്തിയെടുക്കാനാണ് കോണ്ഗ്രസ് നീക്കം
ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പാര്ട്ടി സംഘടന തലപ്പത്തുള്ള 120-ലധികം നേതാക്കളുമായി രാഹുല് ഗാന്ധി നേരിട്ട് തന്നെ അഭിമുഖങ്ങള് പൂര്ത്തിയാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. നിലവിലുള്ള എ.ഐ.സി.സി സെക്രട്ടറിമാരില് 60 ശതമാനത്തിലധികം പേരെ മാറ്റി പകരം പുതിയ യുവനേതാക്കള്ക്ക് ചുമതല നല്കാനാണ് നീക്കം. സ്ഥാനങ്ങള് നല്കുന്നതിന് മുന്പായി ഓരോ നേതാവിന്റെയും പ്രകടനം, സംഘടനാശേഷി എന്നിവ രാഹുല് ഗാന്ധി വിലയിരുത്തും.
ഗ്രൗണ്ട് ലെവലില് പാര്ട്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രവര്ത്തിച്ചവര്ക്കും ഡാറ്റാ അധിഷ്ഠിതമായി പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചവര്ക്കും മാത്രമായിരിക്കും ഇനി സംഘടനാ ചുമതലകള് എന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്. വരുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും 2029 പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിലും കൂടുതല് കരുത്തോടെ പോരാടാന് പാര്ട്ടിയെ പ്രാപ്തമാക്കാന് സാധിക്കുന്ന നേതാക്കളെ ഉയര്ത്തികൊണ്ടുവരാനാണ് പദ്ധതി.
നിലവില് വിദ്യാര്ഥി പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ സാഹചര്യത്തില് യുവാക്കള്ക്കിടയില് സ്വാധീനം വര്ധിപ്പിക്കാന് രാഹുല് ഗാന്ധിക്കായിരുന്നു. യുവാക്കളുമായി സംവദിക്കുന്ന ഛാത്രാം കി ഗൂഞ്ച് വിജയമാക്കാനും രാഹുലിനായിരുന്നു. അതിനാല് തന്നെ യുവ നേതാക്കള് അടങ്ങുന്ന സംഘമാക്കി കോണ്ഗ്രസിനെ ഉയര്ത്തികാണിക്കാനാണ് നിലവില് രാഹുല് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.