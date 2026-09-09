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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Wednesday, 9 September 2026 (20:05 IST)

ഡെന്റല്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥി നിതിന്‍ രാജിന്റെ മരണം: ഡോ എംകെ റാമിന് ജാമ്യം

Death of dental student
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Wed, 9 Sep 2026 (20:25 IST)
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കണ്ണൂര്‍: ഡെന്റല്‍ കോളേജ് വിദ്യാര്‍ത്ഥി നിതിന്‍ രാജിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസില്‍ ഡോ. എം.കെ. റാമിന് ജാമ്യം ലഭിച്ചു. തലശ്ശേരി ജില്ലാ സെഷന്‍സ് കോടതി പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ആന്‍ഡ് സെഷന്‍സ് ജഡ്ജി മനോജ് എം. ആണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. റാമിനെ കസ്റ്റഡിയില്‍ വിട്ടുകിട്ടണമെന്ന അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ ആവശ്യം തള്ളിക്കൊണ്ട് കോടതി അദ്ദേഹത്തിന് ജാമ്യം അനുവദിച്ചു.
 
അന്വേഷണവുമായി പൂര്‍ണ്ണമായി സഹകരിക്കുക, 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ ബോണ്ട് കെട്ടിവെക്കുക, കോളേജ് വളപ്പില്‍ പ്രവേശിക്കാതിരിക്കുക തുടങ്ങിയ ഉപാധികളോടെയാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. അഞ്ചരക്കണ്ടി ഡെന്റല്‍ കോളേജിലെ ഒന്നാം വര്‍ഷ ബിഡിഎസ് വിദ്യാര്‍ത്ഥിയായിരുന്ന 19 വയസ്സുകാരന്‍ നിതിന്‍ രാജ്, ഏപ്രില്‍ 10-ന് കോളേജ് കെട്ടിടത്തില്‍ നിന്ന് ചാടി മരിച്ചിരുന്നു. നിതിന്റെ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ചു എന്നതാണ് കോളേജിലെ മുന്‍ വിഭാഗം മേധാവിയായ ഡോ. എം.കെ. റാമിനെതിരെയുള്ള ആരോപണം.
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ശ്രീനു എസ്
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