കേരള സര്ക്കാരിന്റെ പ്രിയദര്ശിനി പദ്ധതിക്കെതിരായ പരാതി കോമ്പറ്റിഷന് കമ്മീഷന് തള്ളി
ന്യൂഡല്ഹി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്ത്രീകള്ക്കും ട്രാന്സ്ജെന്ഡര് വിഭാഗക്കാര്ക്കും സൗജന്യ യാത്ര അനുവദിക്കുന്ന 'പ്രിയദര്ശിനി പദ്ധതി'യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള സര്ക്കാരിനും കെഎസ്ആര്ടിസിക്കുമെതിരെ നല്കിയ പരാതി മത്സരനിയന്ത്രണ അതോറിറ്റിയായ സിസിഐ (CCI) തള്ളി. പൊതുക്ഷേമ പദ്ധതികള് സാധാരണഗതിയില് മത്സരനിയമപ്രകാരമുള്ള പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാകാറില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നടപടി. ഈ പദ്ധതി കെ.എസ്.ആര്.ടി.സി. (KSRTC) ബസുകള്ക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണെന്നും ഇതിനെത്തുടര്ന്ന് സ്ത്രീ യാത്രക്കാരില് വലിയൊരു വിഭാഗം സ്വകാര്യ ബസുകള് ഉപേക്ഷിച്ചതിനാല് യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിലും വരുമാനത്തിലും ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടായെന്നും രണ്ട് സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകള് ആരോപിച്ചു.
വിപണിയിലെ ആധിപത്യം ദുരുപയോഗം ചെയ്തുവെന്നാരോപിച്ച് കേരള സര്ക്കാരിനും കെ.എസ്.ആര്.ടി.സി.ക്കുമെതിരെയാണ് പരാതി നല്കിയത്. ആറ് പേജുള്ള ഉത്തരവില്, സംസ്ഥാനം ധനസഹായം നല്കുന്ന പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള യാത്രാക്കൂലിയിലെ ആനുകൂല്യം കാരണം ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം യാത്രക്കാര് കെ.എസ്.ആര്.ടി.സി. സേവനങ്ങള് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വിപണിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം നിഷേധിക്കുന്നതിനോ സ്വകാര്യ ഓപ്പറേറ്റര്മാരെ വിപണിയില് നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നതിനോ തുല്യമാകുന്നില്ലെന്ന് കോമ്പറ്റീഷന് കമ്മീഷന് ഓഫ് ഇന്ത്യ (സി.സി.ഐ.) വ്യക്തമാക്കി.