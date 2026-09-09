  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. Rain alert issued for various districts from tomorrow onwards
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Wednesday, 9 September 2026 (18:09 IST)

ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദ്ദസാധ്യത, കടുത്ത വേനലിന് ആശ്വാസം, നാളെ മുതൽ മഴ!

കേരളത്തില്‍ 2026 സെപ്തംബര് 09 മുതല്‍ 13 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളില്‍ നേരിയതോ മിതമായതോ ആയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത.

Kerala Rain
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Wed, 9 Sep 2026 (17:11 IST)
google-news
വടക്കന്‍ ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലിനും അതിനോട് ചേര്‍ന്ന ബംഗ്ലാദേശ് തീരപ്രദേശത്തിനും മുകളിലായി ചക്രവാതചുഴി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഇതിന്റെ സ്വാധീനഫലമായി 2026 സെപ്റ്റംബര്‍ 10-ഓടെ വടക്കന്‍ ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലിനും സമീപ പ്രദേശങ്ങള്‍ക്കും മുകളിലായി ന്യൂന മര്‍ദ്ദം രൂപപ്പെടാന്‍ സാധ്യത.
കേരളത്തില്‍ 2026 സെപ്തംബര് 09 മുതല്‍ 13 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളില്‍ നേരിയതോ മിതമായതോ ആയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത.
 
 
കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ അടുത്ത 5 ദിവസത്തേക്കുള്ള മഴ സാധ്യത പ്രവചനം. വിവിധ ജില്ലകളില്‍ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മഞ്ഞ (Yellow) അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു.
 
10/09/2026: ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം
11/09/2026: പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം
12/09/2026: പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, പാലക്കാട്
എന്നീ  ജില്ലകളിലാണ് മഞ്ഞ അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറില്‍ 64.5 മില്ലിമീറ്റര്‍ മുതല്‍ 115.5 മില്ലിമീറ്റര്‍ വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ എന്നത് കൊണ്ട് അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത്.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
എഐസിസിയിൽ അഴിച്ചുപണികൾക്കൊരുങ്ങി രാഹുൽ ഗാന്ധി, 60 ശതമാനം ഭാരവാഹികളെയും മാറ്റും, ലക്ഷ്യം 2029 ലോകസഭാ തിരെഞ്ഞെടുപ്പ്

കടമെടുത്ത് മുടിപ്പിക്കുമോ? സതീശൻ സർക്കാർ 100 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ കടം 15,000 കോടി കടന്നു !

കടമെടുത്ത് മുടിപ്പിക്കുമോ? സതീശൻ സർക്കാർ 100 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ കടം 15,000 കോടി കടന്നു !വി.ഡി.സതീശൻ സർക്കാർ കടമെടുപ്പിൽ റോക്കറ്റ് വേഗം കുതിക്കുന്നു. അധികാരത്തിലെത്തി മൂന്ന് മാസം പിന്നിടുമ്പോൾ ഏഴ് തവണയാണ് സതീശൻ സർക്കാർ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രതിമാസം ശരാശരി 3,000 കോടി എന്ന നിലയിൽ കടമെടുപ്പ് തുടരുകയാണ്.

തലയടിച്ച് തകർത്ത അക്രമി അഭിമുഖവുമായി നടക്കുന്നു, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉപരോധിച്ച് സിജെപി, ഡൽഹിയിൽ നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ

തലയടിച്ച് തകർത്ത അക്രമി അഭിമുഖവുമായി നടക്കുന്നു, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉപരോധിച്ച് സിജെപി, ഡൽഹിയിൽ നാടകീയ സംഭവങ്ങൾരാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും സിജെപി പ്രതിഷേധം. ജന്തര്‍ മന്തറില്‍ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടയില്‍ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകയായ നിഷു ആസാദിന്റെ പിതാവ് സഞ്ജയ് കുമാറിന്റെ തലയോട്ടി അടിച്ചുതകര്‍ത്ത സംഭവത്തില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പോലീസ് ഉപരോധം.

മുസ്ലീമാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ നേരിട്ടത് ക്രൂര മർദ്ദനം, ഡൽഹി പോലീസിനെതിരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ

മുസ്ലീമാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ നേരിട്ടത് ക്രൂര മർദ്ദനം, ഡൽഹി പോലീസിനെതിരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകർഡല്‍ഹിയില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്തയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങില്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഡല്‍ഹി പോലീസില്‍ നിന്ന് ക്രൂരമായ അതിക്രമം നേരിടേണ്ടി വന്നെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി വനിതാ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍.

മോദിയുടെ നിശബ്ദത; മണിപ്പൂരിൽ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് 306 പേർ, 49 പേരെ കാണാനില്ല

മോദിയുടെ നിശബ്ദത; മണിപ്പൂരിൽ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് 306 പേർ, 49 പേരെ കാണാനില്ലമണിപ്പൂരിലെ വർഗീയ കലാപത്തിൽ ഇതുവരെ 306 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി സർക്കാർ. 2023 മുതലുള്ള കണക്ക് പ്രകാരമാണിത്. 49 പേരെ കാണാനില്ല. സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ഗോവിന്ദാസ് കോന്തൗജമാണ് ഇക്കാര്യം നിയമസഭയിൽ അറിയിച്ചത്.

ആരാകും വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ, കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ സജീവം: അയിഷ പോറ്റിയ്ക്കായി വിഡി പക്ഷം, ദീപ്തിക്കായി കെ സി

ആരാകും വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ, കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ സജീവം: അയിഷ പോറ്റിയ്ക്കായി വിഡി പക്ഷം, ദീപ്തിക്കായി കെ സിസംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷന്‍ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള നിയമനത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനുള്ളില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ സജീവം.

സെപ്റ്റംബറിൽ മുഴുവൻ പവർകട്ട്; പരിഹാരം കണ്ടെത്താനാകാതെ സർക്കാർ

സെപ്റ്റംബറിൽ മുഴുവൻ പവർകട്ട്; പരിഹാരം കണ്ടെത്താനാകാതെ സർക്കാർസംസ്ഥാനത്ത് സെപ്റ്റംബർ മാസം മുഴുവൻ പവർകട്ട് തുടരും. വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയിൽ പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ സർക്കാരിന് സമയം വേണ്ടിവരുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സെപ്റ്റംബർ അവസാനം വരെ നിലവിലെ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം തുടരാനാണ് തീരുമാനം.

നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങളിൽ മുസ്ലീങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് വിഎച്ച്പി, എല്ലാവരയും ഉൾക്കൊള്ളണമെന്ന് അമൃത ഫഡ്നാവിസ്

നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങളിൽ മുസ്ലീങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് വിഎച്ച്പി, എല്ലാവരയും ഉൾക്കൊള്ളണമെന്ന് അമൃത ഫഡ്നാവിസ്നവരാത്രി വെറും സാംസ്‌കാരിക പരിപാടി മാത്രമല്ലെന്നും ഹിന്ദു ദേവതാ ആരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മതപരമായ ആഘോഷമാണെന്നുമാണ് വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്തിന്റെ നിലപാട്. അതിനാല്‍ തന്നെ പരിപാടിയില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നവരുടെ ആധാര്‍ അടക്കമുള്ള വിവരങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കണമെന്നാണ് സംഘാടകര്‍ക്ക് വിഎച്ച്പി നല്‍കിയിരിക്കുന്ന നിര്‍ദേശം.

കൊടുംചൂടിൽ ആശ്വാസമായി മഴയെത്തും; ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദ സാധ്യത

കൊടുംചൂടിൽ ആശ്വാസമായി മഴയെത്തും; ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദ സാധ്യതസംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത ചൂടിന് ശമനമായി മഴയെത്തിയേക്കും. കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയായി സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും മഴയെത്തിയില്ലെങ്കിൽ സ്ഥിതി ഗുരുതരമാകും.

യുദ്ധം തുടർന്നാൽ പേർഷ്യൻ ഗൾഫിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇറാനായിരിക്കും, യുഎസിന് മുന്നറിയിപ്പ്

യുദ്ധം തുടർന്നാൽ പേർഷ്യൻ ഗൾഫിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇറാനായിരിക്കും, യുഎസിന് മുന്നറിയിപ്പ്പേര്‍ഷ്യന്‍ ഗള്‍ഫില്‍ ഉടന്‍ പുതിയ നിയന്ത്രിത സമുദ്രമേഖല പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും അത് അമേരിക്കയുടെ നാവിക ഉപരോധ പരിധിയിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്നും ഇറാന്റെ പരമോന്നത സുരക്ഷാസമിതി സെക്രട്ടറി മൊഹ്‌സിന്‍ റെസായ് പറഞ്ഞു.

'ഞാന്‍ ചെയര്‍മാന്‍ ആയതിനുശേഷമാണോ വൈദ്യുതി മുടക്കം തുടങ്ങിയതെന്ന് എന്റെ മക്കള്‍ പോലും എന്നോട് ചോദിച്ചു': കെഎസ്ഇബി സിഎംഡി

'ഞാന്‍ ചെയര്‍മാന്‍ ആയതിനുശേഷമാണോ വൈദ്യുതി മുടക്കം തുടങ്ങിയതെന്ന് എന്റെ മക്കള്‍ പോലും എന്നോട് ചോദിച്ചു': കെഎസ്ഇബി സിഎംഡിസംസ്ഥാനത്ത് നിലനില്‍ക്കുന്ന വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ച് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെയാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോര്‍ഡ് (കെ.എസ്.ഇ.ബി) സി.എം.ഡി ഡോ. എം.ജി. രാജമാണിക്യം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.