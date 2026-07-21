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Written By നെൽവിൻ വിൽസൺ നെൽവിൻ വിൽസൺ
Last Modified: Tuesday, 21 July 2026 (08:36 IST)

വയനാട്ടിൽ വീണ്ടും ഷിഗെല്ല; കോളേജ് വിദ്യാർഥിക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു

ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപാണ് രോഗലക്ഷണങ്ങളോടെ വിദ്യാർഥി ചികിത്സ തേടിയത്

Shigella reported in Wayanad
Written By: നെൽവിൻ വിൽസൺ
Updated: Tue, 21 Jul 2026 (08:38 IST)
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വയനാട്ടിൽ വീണ്ടും ഷിഗെല്ല. വയനാട് ഗവ. എൻജിനിയറിങ് കോളേജ് വിദ്യാർഥിക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതേ കോളേജിലെ നാലു വിദ്യാർഥികളും രോഗലക്ഷണങ്ങളോടെ ചികിത്സതേടിയിട്ടുണ്ട്.
 
ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപാണ് രോഗലക്ഷണങ്ങളോടെ വിദ്യാർഥി ചികിത്സ തേടിയത്. തിങ്കളാഴ്ച പരിശോധനാഫലം ലഭിച്ചപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന വിവരം അറിയുകയായിരുന്നു. മാനന്തവാടി എൻഞ്ചിനീയറിങ് കോളേജ് ഹോസ്റ്റൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ജാഗ്രത നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 
 
രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഡിഎംഒയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് അവലോകന യോഗം ചേരും. ഒരു മാസത്തിനു ശേഷമാണ് ജില്ലയിൽ വീണ്ടും ഷിഗെല്ല സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്. രോഗലക്ഷണങ്ങളോടെ ചികിത്സതേടിയവരിൽ ഒരാൾ കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിലും മറ്റു മൂന്നുപേർ പുറമേയും താമസിക്കുന്നവരാണ്. ഷിഗെല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ തവിഞ്ഞാൽ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് പ്രതിരോധപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കി.
 
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നെൽവിൻ വിൽസൺ
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