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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Saturday, 27 June 2026 (20:06 IST)

സംസ്ഥാനത്ത് 10 പേര്‍ക്ക് കൂടി ഷിഗെല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചു

People in the state
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Sat, 27 Jun 2026 (20:06 IST) Updated: Sat, 27 Jun 2026 (20:11 IST)
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സംസ്ഥാനത്ത് 10 പേര്‍ക്ക് കൂടി ഷിഗെല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചു. മലപ്പുറത്ത് അഞ്ചുപേര്‍ക്കും കോഴിക്കോട് നാലുപേര്‍ക്കും വയനാട്ട് ഒരാള്‍ക്കുമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്ത് ഈ മാസം 190 പേര്‍ക്ക് രോഗബാധയും ആറു മരണവും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വര്‍ഷം ഇതുവരെ 266 പേര്‍ക്ക് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഈ മാസം ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ രോഗം ബാധിച്ചത് കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, വയനാട് ജില്ലകളിലാണ്.
 
അതേസമയം കരിപ്പൂര്‍ പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ നിന്ന് സ്വര്‍ണ്ണം കാണാതായി. വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില്‍ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത എട്ട് പവന്റെ സ്വര്‍ണ്ണമാണ് കാണാതായത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടോട്ടി എഎസ്പി മലപ്പുറം എസ്പിക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് കൈമാറി. പൊതുസ്ഥലങ്ങളില്‍ നിന്നും വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്നും കണ്ടെടുത്ത സ്വര്‍ണ്ണമാണ് കാണാതായത്.
 
2025 ല്‍ സ്വര്‍ണ്ണം നഷ്ടപ്പെട്ടതായി വ്യക്തമാണ്. ആ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ സംശയം ഉയരുന്നുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ വ്യക്തത ലഭിക്കൂ. 2018 ന് മുമ്പ് സ്റ്റേഷനില്‍ കൈമാറിയ ഒരു സ്വര്‍ണ്ണ ചെയ്ന്‍ ബ്രേസ്ലെറ്റ്, 2024 ല്‍ ലഭിച്ച രണ്ട് ചെയിനുകള്‍, രണ്ട് കമ്മലുകള്‍, ഒരു മോതിരം എന്നിവ കാണാതായിട്ടുണ്ട്.
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ശ്രീനു എസ്
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