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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Tuesday, 9 June 2026 (20:01 IST)

ഷിഗെല്ല പകര്‍ച്ചവ്യാധി നിയന്ത്രണവിധേയം: ആരോഗ്യമന്ത്രി മുരളീധരന്‍

K Muraleedharan, Vattiyoorkkavu, K Muraleedharan likely to contest in Election, Congress, കോണ്‍ഗ്രസ്, കെ മുരളീധരന്‍, വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ്‌
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Tue, 9 Jun 2026 (20:01 IST) Updated: Tue, 9 Jun 2026 (20:02 IST)
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വയനാട്ടിലും മറ്റ് ജില്ലകളിലും ആരോഗ്യ അധികൃതര്‍ കേസുകള്‍ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഷിഗെല്ല പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടല്‍ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ മുരളീധരന്‍ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ നിന്ന് ഒരു പ്രത്യേക മെഡിക്കല്‍ സംഘത്തെ വയനാട്ടിലേക്ക് വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, ഷിഗെല്ലോസിസ് എന്ന ബാക്ടീരിയല്‍ കുടല്‍ അണുബാധ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് നിരവധി വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മുരളീധരന്‍ എഎന്‍ഐയോട് പറഞ്ഞു. 
 
'പത്തനംതിട്ടയിലും ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലും ഇത് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. അതിനുശേഷം ഷിഗെല്ല അണുബാധ മൂലം ഒരു കുട്ടി മരിച്ചു. ഇപ്പോള്‍ വയനാട്ടിലെ 25 വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി താലൂക്ക് ആസ്ഥാന ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ അവരുടെ നില സ്ഥിരമാണ്. കാലിക്കറ്റ് മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ നിന്ന് ഒരു പ്രത്യേക മെഡിക്കല്‍ സംഘത്തെ വയനാട്ടിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം നിയന്ത്രണത്തിലാണ്,' മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
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