അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- നവകേരള 'രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം'; അഞ്ച് പ്രതികള്ക്കും മുന്കൂര് ജാമ്യം അനുവദിച്ചു
- 'സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു സെന്ട്രല് ജയില് കൂടി വേണം'; ജയിലുകള് പരിഷ്കരിക്കാന് നടപടികള് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി
- കെഎസ്ആര്ടിസിയില് മൈലേജ് ടെസ്റ്റ് ആരംഭിച്ചു; മികച്ച ഇന്ധനക്ഷമതയുള്ള 3 ഡ്രൈവര്മാരെ എല്ലാ മാസവും ആദരിക്കും
- മകൻ സംഘപരിവാറിനൊപ്പം, വെള്ളാപ്പള്ളി രണ്ട് തോണിയിൽ കാലുവെച്ച് നടക്കുന്നു: പി.ജയരാജൻ
- പിണറായി വിജയനെതിരെ നുണയുമായി മേജർ രവി
ഷിഗെല്ല പകര്ച്ചവ്യാധി നിയന്ത്രണവിധേയം: ആരോഗ്യമന്ത്രി മുരളീധരന്
വയനാട്ടിലും മറ്റ് ജില്ലകളിലും ആരോഗ്യ അധികൃതര് കേസുകള് നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള് തന്നെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളില് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഷിഗെല്ല പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടല് നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ മുരളീധരന് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് കോളേജില് നിന്ന് ഒരു പ്രത്യേക മെഡിക്കല് സംഘത്തെ വയനാട്ടിലേക്ക് വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, ഷിഗെല്ലോസിസ് എന്ന ബാക്ടീരിയല് കുടല് അണുബാധ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തതിനെ തുടര്ന്ന് നിരവധി വിദ്യാര്ത്ഥികളെ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മുരളീധരന് എഎന്ഐയോട് പറഞ്ഞു.
'പത്തനംതിട്ടയിലും ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലും ഇത് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. അതിനുശേഷം ഷിഗെല്ല അണുബാധ മൂലം ഒരു കുട്ടി മരിച്ചു. ഇപ്പോള് വയനാട്ടിലെ 25 വിദ്യാര്ത്ഥികളെ സുല്ത്താന് ബത്തേരി താലൂക്ക് ആസ്ഥാന ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് അവരുടെ നില സ്ഥിരമാണ്. കാലിക്കറ്റ് മെഡിക്കല് കോളേജില് നിന്ന് ഒരു പ്രത്യേക മെഡിക്കല് സംഘത്തെ വയനാട്ടിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം നിയന്ത്രണത്തിലാണ്,' മന്ത്രി പറഞ്ഞു.