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'സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു സെന്ട്രല് ജയില് കൂടി വേണം'; ജയിലുകള് പരിഷ്കരിക്കാന് നടപടികള് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ ജയിലുകളില് തടവുകാരുടെ എണ്ണം വര്ദ്ധിച്ചുവരികയാണെന്നും സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു ജയില് കൂടി ആവശ്യമാണെന്നും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. സമഗ്രമായ ജയില് പരിഷ്കാരങ്ങള്ക്കുള്ള നടപടികള് സര്ക്കാര് ആരംഭിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മൂന്ന് ജയില് ഡിഐജിമാരുമായും ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും ഈ വിഷയത്തില് ചര്ച്ച നടത്തിയ ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
'തടവുകാരെ ശരിയായ പാതയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന തിരുത്തല് കേന്ദ്രങ്ങളായി കേരളത്തിലെ ജയിലുകള് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. തടവുകാരുടെ എണ്ണം വര്ദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനാല്, സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു സെന്ട്രല് ജയില് കൂടി ആവശ്യമാണ്. ജയിലുകള് ആധുനികവല്ക്കരണത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് മുന്നേറുകയാണ്,' ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. ജയിലുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമഗ്രമായ പരിഷ്കാരങ്ങള് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ചര്ച്ചകള് നടന്നതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.