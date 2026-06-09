  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. Anticipatory bail granted to all five accused
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Tuesday, 9 June 2026 (19:52 IST)

നവകേരള 'രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം'; അഞ്ച് പ്രതികള്‍ക്കും മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യം അനുവദിച്ചു

Rescue operation
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Tue, 9 Jun 2026 (19:52 IST) Updated: Tue, 9 Jun 2026 (19:56 IST)
google-news
ആലപ്പുഴ: നവകേരള യാത്രയ്ക്കിടെ യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകരെ ആക്രമിച്ച കേസില്‍ മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ഗണ്‍മാന്‍മാര്‍ക്കും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കും മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യം ലഭിച്ചു. കേസിലെ അഞ്ച് പ്രതികളായ അനില്‍ കല്ലിയൂര്‍, സന്ദീപ് എസ്, വിപിന്‍, അരുണ്‍, ഷൈജു എന്നിവര്‍ക്ക് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ സെഷന്‍സ് കോടതി മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യം അനുവദിച്ചു.
 
2023 ഡിസംബറിലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ പിണറായി വിജയന്‍ നടത്തിയ നവകേരള യാത്രയ്ക്കിടെ ആലപ്പുഴയില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെ കരിങ്കൊടി കാണിച്ച യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകരെ ഗണ്‍മാന്‍മാരും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചേര്‍ന്ന് ആക്രമിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അകമ്പടി വാഹനത്തില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ശേഷം പ്രതിഷേധക്കാര്‍ക്കെതിരെ ഗണ്‍മാന്‍മാര്‍ ക്രൂരത അഴിച്ചുവിടുകയായിരുന്നു. 
 
നേരത്തെ ഈ വിഷയത്തില്‍ പ്രതികരിച്ച പിണറായി വിജയന്‍ ഗണ്‍മാന്‍മാര്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാന്‍ മാത്രമാണ് ശ്രമിച്ചതെന്നും ഇത് ഒരു 'രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം' ആണെന്നും പറഞ്ഞു. സംഭവത്തില്‍ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ കോടതിയെ സമീപിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് കോടതിയുടെ ഉത്തരവനുസരിച്ച് പോലീസ് ഗണ്‍മാന്‍മാര്‍ക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സംഘപരിവാറിനു വഴങ്ങുന്നോ? സെനറ്റ് നിയമനം വിവാദത്തിൽ

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സംഘപരിവാറിനു വഴങ്ങുന്നോ? സെനറ്റ് നിയമനം വിവാദത്തിൽബിജെപി ദേശീയ സമിതി അംഗം ജെ.പ്രമീളാദേവി ഉൾപ്പെടെ 19 സംഘപരിവാർ അനുകൂലികളെയാണ് ഗവർണർ സെനറ്റിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്

കെഎസ്ആർടിസിയിലെ സൗജന്യയാത്ര, ആദ്യ 100 ദിനം ഓർഡിനറി ബസുകളിൽ മാത്രം, പിന്നീട് മറ്റ് ബസുകളിലും!

കെഎസ്ആർടിസിയിലെ സൗജന്യയാത്ര, ആദ്യ 100 ദിനം ഓർഡിനറി ബസുകളിൽ മാത്രം, പിന്നീട് മറ്റ് ബസുകളിലും!മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശനും ഗതാഗത മന്ത്രി സിപി ജോണും നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയിലാണ് ധാരണയായത്.

West Asia Crisis : പ്രതികാര നടപടികൾ നിർത്തണം, നെതന്യാഹുവിന് നിർദേശം നൽകി ട്രംപ്, ഇസ്രായേലിനെ ആക്രമിച്ച് ഹൂത്തികൾ

West Asia Crisis : പ്രതികാര നടപടികൾ നിർത്തണം, നെതന്യാഹുവിന് നിർദേശം നൽകി ട്രംപ്, ഇസ്രായേലിനെ ആക്രമിച്ച് ഹൂത്തികൾഇറാന്‍ ആക്രമണത്തിന് മറുപടിയായി ഇറാനിയന്‍ നഗരങ്ങളില്‍ ഇന്ന് ഇസ്രായേല്‍ ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. ഇസ്രായേല്‍ ആക്രമണം നയതന്ത്ര ചര്‍ച്ചകളെ ബാധിക്കുമെന്ന് ട്രംപ് ഫോണ്‍ വഴി നെതന്യാഹുവിനോട് പറഞ്ഞതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

'മഴ തകർക്കും ':നാളെ മുതൽ അതിതീവ്ര മഴ, അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട്, ആറിടങ്ങളിൽ ഓറഞ്ച്

'മഴ തകർക്കും ':നാളെ മുതൽ അതിതീവ്ര മഴ, അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട്, ആറിടങ്ങളിൽ ഓറഞ്ച്അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലെ മഴ സാധ്യതയെ തുടര്‍ന്നുള്ള അലര്‍ട്ടുകള്‍ ഇങ്ങനെ.

രാജ്യത്ത് ഇന്ന് മുതൽ ഇ 85 ഇന്ധനം, 5000ത്തോളം സ്പെഷ്യൽ പമ്പുകൾ, പെട്രോളിനേക്കാൾ വമ്പൻ വിലക്കുറവ്

രാജ്യത്ത് ഇന്ന് മുതൽ ഇ 85 ഇന്ധനം, 5000ത്തോളം സ്പെഷ്യൽ പമ്പുകൾ, പെട്രോളിനേക്കാൾ വമ്പൻ വിലക്കുറവ്രാജ്യത്തെ ആദ്യ ഇ85 ഇന്ധന പമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.

ഷിഗെല്ല പകര്‍ച്ചവ്യാധി നിയന്ത്രണവിധേയം: ആരോഗ്യമന്ത്രി മുരളീധരന്‍

ഷിഗെല്ല പകര്‍ച്ചവ്യാധി നിയന്ത്രണവിധേയം: ആരോഗ്യമന്ത്രി മുരളീധരന്‍കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ നിന്ന് ഒരു പ്രത്യേക മെഡിക്കല്‍ സംഘത്തെ വയനാട്ടിലേക്ക് വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, ഷിഗെല്ലോസിസ് എന്ന ബാക്ടീരിയല്‍ കുടല്‍ അണുബാധ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് നിരവധി വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മുരളീധരന്‍ എഎന്‍ഐയോട് പറഞ്ഞു.

നവകേരള 'രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം'; അഞ്ച് പ്രതികള്‍ക്കും മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യം അനുവദിച്ചു

നവകേരള 'രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം'; അഞ്ച് പ്രതികള്‍ക്കും മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യം അനുവദിച്ചുകേസിലെ അഞ്ച് പ്രതികളായ അനില്‍ കല്ലിയൂര്‍, സന്ദീപ് എസ്, വിപിന്‍, അരുണ്‍, ഷൈജു എന്നിവര്‍ക്ക് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ സെഷന്‍സ് കോടതി മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യം അനുവദിച്ചു.

'സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍ കൂടി വേണം'; ജയിലുകള്‍ പരിഷ്‌കരിക്കാന്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി

'സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍ കൂടി വേണം'; ജയിലുകള്‍ പരിഷ്‌കരിക്കാന്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിമൂന്ന് ജയില്‍ ഡിഐജിമാരുമായും ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും ഈ വിഷയത്തില്‍ ചര്‍ച്ച നടത്തിയ ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

കെഎസ്ആര്‍ടിസിയില്‍ മൈലേജ് ടെസ്റ്റ് ആരംഭിച്ചു; മികച്ച ഇന്ധനക്ഷമതയുള്ള 3 ഡ്രൈവര്‍മാരെ എല്ലാ മാസവും ആദരിക്കും

കെഎസ്ആര്‍ടിസിയില്‍ മൈലേജ് ടെസ്റ്റ് ആരംഭിച്ചു; മികച്ച ഇന്ധനക്ഷമതയുള്ള 3 ഡ്രൈവര്‍മാരെ എല്ലാ മാസവും ആദരിക്കുംമാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര്‍ പുറപ്പെടുവിച്ച പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരം എല്ലാ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് യൂണിറ്റുകളും വാഹന മൈലേജ് വ്യവസ്ഥാപിതമായി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാനും ഉയര്‍ന്ന കാര്യക്ഷമതയുള്ള ഡ്രൈവര്‍മാര്‍ക്ക് പ്രതിഫലം നല്‍കാനും മോശം പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നവരെ പരിശീലന സ്‌കൂളിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കാനും ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്.

മകൻ സംഘപരിവാറിനൊപ്പം, വെള്ളാപ്പള്ളി രണ്ട് തോണിയിൽ കാലുവെച്ച് നടക്കുന്നു: പി.ജയരാജൻ

മകൻ സംഘപരിവാറിനൊപ്പം, വെള്ളാപ്പള്ളി രണ്ട് തോണിയിൽ കാലുവെച്ച് നടക്കുന്നു: പി.ജയരാജൻഎസ്.എൻ.ഡി.പി ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെ വിമർശിച്ച് സിപിഎം നേതാവ് പി.ജയരാജൻ. രണ്ട് തോണിയിൽ കാല് വെച്ചു നടക്കുന്ന നിലപാടാണ് വെള്ളാപ്പള്ളിക്കെന്ന് ജയരാജൻ പറഞ്ഞു.