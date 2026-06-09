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നവകേരള 'രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം'; അഞ്ച് പ്രതികള്ക്കും മുന്കൂര് ജാമ്യം അനുവദിച്ചു
ആലപ്പുഴ: നവകേരള യാത്രയ്ക്കിടെ യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തകരെ ആക്രമിച്ച കേസില് മുന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ഗണ്മാന്മാര്ക്കും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കും മുന്കൂര് ജാമ്യം ലഭിച്ചു. കേസിലെ അഞ്ച് പ്രതികളായ അനില് കല്ലിയൂര്, സന്ദീപ് എസ്, വിപിന്, അരുണ്, ഷൈജു എന്നിവര്ക്ക് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ സെഷന്സ് കോടതി മുന്കൂര് ജാമ്യം അനുവദിച്ചു.
2023 ഡിസംബറിലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ പിണറായി വിജയന് നടത്തിയ നവകേരള യാത്രയ്ക്കിടെ ആലപ്പുഴയില് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെ കരിങ്കൊടി കാണിച്ച യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തകരെ ഗണ്മാന്മാരും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചേര്ന്ന് ആക്രമിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അകമ്പടി വാഹനത്തില് നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ശേഷം പ്രതിഷേധക്കാര്ക്കെതിരെ ഗണ്മാന്മാര് ക്രൂരത അഴിച്ചുവിടുകയായിരുന്നു.
നേരത്തെ ഈ വിഷയത്തില് പ്രതികരിച്ച പിണറായി വിജയന് ഗണ്മാന്മാര് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാന് മാത്രമാണ് ശ്രമിച്ചതെന്നും ഇത് ഒരു 'രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം' ആണെന്നും പറഞ്ഞു. സംഭവത്തില് പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യാത്തതിനെ തുടര്ന്ന് യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് നേതാക്കള് കോടതിയെ സമീപിച്ചു. തുടര്ന്ന് കോടതിയുടെ ഉത്തരവനുസരിച്ച് പോലീസ് ഗണ്മാന്മാര്ക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യുകയായിരുന്നു.