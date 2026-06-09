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പിണറായി വിജയനെതിരെ നുണയുമായി മേജർ രവി
ഇന്നസെന്റ് മരിച്ചപ്പോൾ പിണറായി അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ എത്തിയ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇന്നും യുട്യൂബിൽ ലഭ്യമാണ്
മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും നിലവിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ പിണറായി വിജയനെതിരെ ബിജെപി അനുഭാവിയും സംവിധായകനുമായ മേജർ രവിയുടെ നുണപ്രചരണം. നടൻ സലിം കുമാറിനു അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ വന്നതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് മേജർ രവി പിണറായിക്കെതിരെ വലിയൊരു നുണ അടിച്ചുവിട്ടത്.
നടൻ ഇന്നസെന്റ് മരിച്ചപ്പോൾ അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന പിണറായി വിജയൻ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാനെത്തിയത് 56 സുരക്ഷാ വാഹനങ്ങളുടെയും 550 പൊലീസുകാരുടെയും പത്ത് ഫയർ എഞ്ചിനുകളുടെയും അകമ്പടിയോടെയാണെന്നാണ് മേജർ രവി പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് നുണയും വസ്തുതാവിരുദ്ധവുമാണ്.
ഇന്നസെന്റ് മരിച്ചപ്പോൾ പിണറായി അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ എത്തിയ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇന്നും യുട്യൂബിൽ ലഭ്യമാണ്. പിണറായി വന്ന വാഹനത്തിനൊപ്പം ഒന്നോ രണ്ടോ സുരക്ഷാ വാഹനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. വാസ്തവം ഇതാണെന്നിരിക്കെയാണ് മേജർ രവിയുടെ നുണ.